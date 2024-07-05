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Suriye'de Türk bayrağına saldıran provokatör yakalandı! Türk bayrağı önünde özür diledi: Çok pişmanım

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#Milli İstihbarat Teşkilatı#Suriye#Türk Bayrağı
Suriyede Türk bayrağına saldıran provokatör yakalandı Türk bayrağı önünde özür diledi: Çok pişmanım
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 05, 2024 18:31

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından yürütülen çalışmalar sonucu, Suriye’nin El Bab şehrinde Türk bayrağına yönelik provokasyonda yer alan bir şahıs yakalandı. Türk bayrağı önünde özür dileyen şahıs "Çok pişmanım, Türk halkından özür diliyorum” dedi

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Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından yürütülen çalışmalar sonucu, Suriye’nin El Bab şehrinde Türk bayrağına yönelik provokasyonda yer alan 2007 doğumlu bir şahıs yakalandı.

Yakalanmasının ardından Türk jandarmaları tarafından alınan ifadesinde suçunu itiraf eden şahsın, kendini azmettiren akrabasının da adını verdiği, bu kişinin yakalanması için de çalışmalar başlatıldığı belirtildi.

"ÇOK PİŞMANIM"

Türk bayrağı önünde özür dileyip bayrağı öpen şahıs "Türk bayrağına saldırdım çok pişmanım, Türk halkından özür diliyorum” dedi.

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#Milli İstihbarat Teşkilatı#Suriye#Türk Bayrağı

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