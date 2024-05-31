‘Suriye’de teröristan’ uyarısı: Harekete geçmekten çekinmeyiz

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, dün İzmir’de Ege Ordusu Komutanlığı’nın sevk ve idaresinde İzmir’de düzenlenen Efes-2024 Tatbikatı’na katılırken konuşmasında özetle şu mesajları verdi:

HİÇBİR ÜLKE HEDEF ALINMIYOR

“2 yıl önce gerçekleştirdiğimiz Efes-2022 Tatbikatı’na katılan ülke sayısı 37 idi. İlginin bu sene arttığını memnuniyetle müşahade ediyoruz. İki safha halinde toplam 11 bin askeri personelin katılımıyla 25 Nisan’dan beri icra edilen tatbikata destek veren herkese teşekkür ediyorum. Efes-2024 Tatbikatı’nda hiçbir ülke hedef alınmıyor. Tatbikatımız barışı destekleme harekâtına dayalı jenerik bir senaryo ile icra ediliyor.

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33 MİLLİ SİLAH VE SİSTEM DENENİYOR

Tatbikatta 33 farklı silah, araç ve sistemin ilk kez denemesini yapacağız. Tatbikata kamu kurumları ile sivil sanayi kuruluşları da dahil edildi. Biz savunma sanayii dahil ilişkilerini kazan-kazan anlayışı ile geliştirmeye çalışan, bunun mücadelesini veren bir ülkeyiz. Savunma sanayii alanında sahip olduğumuz yetenekleri dost ve müttefik ülkelerle paylaşmaktan memnuniyet duyduk. Geçtiğimiz yıl 185 ülkeye 230 çeşit ürün ihraç ederek 5.5 milyar dolarlık ihracat rakamına ulaştık. 10 milyar 240 milyon dolarlık yeni sözleşme imzaladık. Bugün 50 ülke Türk şirketlerinin ürettiği insansız sistemleri kullanıyor.

‘BARIŞ İSTİYORSAN SAVAŞA HAZIR OL’

‘Şayet barış istiyorsan savaşa hazır ol’. Biz gerilimin ve kavganın değil, barışın ve işbirliğinin tarafındayız. Hiçbir ülkeye karşı husumet ve ön yargı beslemiyoruz. Hiç kimsenin toprağında ve egemenlik haklarında gözümüz yok. Türkiye’nin çıkarlarına saygı duyan, bizimle işbirliğini geliştirmek isteyen herkesle diyaloğa, temasa, bağlarımızı kuvvetlendirmeye hazırız.

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Şu an dünyadaki çatışmaların, siyasi krizlerin ve çekişmelerin en yoğun yaşandığı coğrafyada bulunuyoruz. İnsanlığın gündemini meşgul eden ne kadar olay varsa Türkiye’nin yakın çevresinde cereyan ediyor. Karadeniz’den komşularımız olan Rusya-Ukrayna arasındaki savaş üçüncü yılında.

HİÇBİR TEHDİDE BOYUN EĞMEYİZ

Suriye’de halen kaos ve istikrarsızlık hâkim. Bölücü terör örgütünün Suriye uzantısı, bir teröristan kurma hedefiyle bölge halkı üzerindeki baskısını, tehditlerini ve gayretlerini yoğunlaştırdı. Örgüte boyun eğmeyen ve haraç vermeyen insanların öz topraklarından sürülmesinden, çocuk asker kullanımına kadar her yola başvuruyorlar. Meselenin DEAŞ’la mücadele olmadığı, doğrudan ülkemizi ve bölgemizi hedef alan sinsi bir planın adım adım uygulandığı anlaşılıyor.

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TERÖRİSTAN KURULMASINA ASLA İZİN VERMEYİZ

Terör örgütünün ‘halk oylaması’ bahanesiyle ülkemizin ve Suriye’nin toprak bütünlüğüne yönelik mütecaviz eylemlerini yakından takip ediyoruz. Daha önce de bu konudaki politikamızı çok net ortaya koyduk. Türkiye, güney sınırlarının hemen ötesinde Suriye’nin ve Irak’ın kuzeyinde bölücü örgütün bir teröristan kurmasına asla izin vermeyecektir. Oldu bittiler karşısında daha evvel ne yapılması gerekiyorsa onu yaptık. Aynı durumla karşılaşmamız halinde harekete geçmekten yine çekinmeyiz.

OYNANAN OYUNU ÇOK İYİ BİLİYORUZ

DEAŞ’la mücadele argümanının artık nazarımızda hiçbir hükmünün kalmadığının bilinmesini istiyoruz. DEAŞ’la göğüs göğüse mücadele eden, bu örgüte sahada en ağır darbeyi indiren ve hezimete uğratan tek NATO müttefiki biziz. Dolayısıyla bu örgüt üzerinden ne yapılmak istendiğini, bölgemizde nasıl bir oyun oynandığını çok iyi biliyoruz. Bu hokkabazlıklara kanmayız, prim vermeyiz. Söz konusu ülkemizin toprak bütünlüğü ve milletimizin güvenliği olunca kimseyi dinlemeyiz, hiçbir tehdide boyun eğmeyiz. Bölücü terör örgütünün ve hamiliğini yapan güçlerin, emrivakilerle hiçbir yere varılamayacağını göreceklerine inanıyoruz.”

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İNSANLIĞIN BİTTİĞİ NOKTA

' Konuşmasında İsrail’in Gazze’ye yönelik vahşi saldırılarının katlanarak arttığını da vurgulayan Erdoğan şöyle devam etti: “Savaşın da bir hukuku, sınırı ve ahlakı var. 36 bin masum insanı öldürmek, 80 binden fazla masumu yaralamak, camileri, okulları, hastaneleri kiliseleri vurmak, gıda sırası bekleyen sivillerin, yardım götüren görevlilerin üzerine bomba yağdırmak savaş değil, apaçık bir soykırımdır. Soykırımı görmezden gelenler sadece savaş suçu desteklemekle kalmıyor aynı zamanda bu suça ortak da oluyor. Türkiye olarak Gazze’de acil ateşkesin temini için diplomatik çabalarımızı artırarak devam ettireceğiz. Soykırımın sorumlularının adalete hesap vermesi için atılan tüm adımları desteklemeyi sürdüreceğiz.”

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'CUMHURBAŞKANI Erdoğan, savunma sanayiinde yapılan atılımları şöyle özetledi:

- “2002 yılında sadece 62 savunma projesi yürütülürken, bugün bu sayı binleri geçti.

- 2002 yılında yaklaşık 5.5 milyar dolar bütçeli savunma projeleri yürütülürken şimdiki projelerin hacmi 96 milyar doları aştı.

- Kendi savaş gemisini tasarlayan, inşasını ve idamesini gerçekleştirebilen 10 ülke arasındayız. İHA ve SİHA üretiminde ise dünyanın ilk üç-dört ülkesi içindeyiz.

- Dünyanın ilk SİHA gemisi TCG Anadolu, insansız savaş uçağı Kızılelma, 5. Nesil Milli Muharip Uçağımız Kaan, Akıncı, Aksungur, Anka-3 ve diğer pek çok kabiliyetlerimizle kendimizi sürekli geliştirmenin gayreti içindeyiz.”

33 YENİ NESİL SİLAH VE SİSTEM

- 45 ülkeden yaklaşık 11 bin personelin katıldığı Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) en büyük birleşik, müşterek tatbikatlarından Efes-2024 Tatbikatı’nın seçkin gözlemci gününde deniz, hava ve kara unsurları faaliyetlerini başarıyla gerçekleştirdi.

- İzmir’in Seferihisar ilçesi Doğanbey mevkisinde düzenlenen tatbikat, birçok ülkeden milli savunma bakanı, genelkurmay başkanı, kuvvet komutanlarının izlediği seçkin gözlemci günüyle sona erdi.

- F16 jetleri, Atak helikopterleri, Akıncı TİHA ve TB2 SİHA’nın havadan isabetli atışlarına, deniz üzerinden fırlatılan yerli ve milli üretim cirit füzeleri başta olmak üzere seyir füzeleri eşlik etti.

SAVUNMANIN YENİ GÖZDELERİ

- Tatbikatta savunma sanayi adına birçok yeni nesil teknoloji ve ürün de kullanıldı. 33 farklı silah, araç ve sistem ilk kez denendi.

- Yeni nesil Fırtına-2 ve Boran obüsü, PARS OMTAS kuleli tekerlekli araç, araca monteli mayın tespit sistemi, KARGU hedefe yönlendirilebilen mühimmat sistemi, Baykar dikey iniş kalkış yapabilen insansız hava aracı, BAHA insansız hava aracı, TOGAN otonom döner kanatlı gözcü İHA sistemi, füzyon silah gece görüş dürbünü, MİLKAR taarruz sistemleri, C-70 termal silah nişangâhı, E- 60 termal silah dürbünü, A-960 gündüz görüş dürbünü, A-600 gece görüş dürbünleri, silah tespit radarı, SERHAT ve ACAR radar sistemleri, İHTAR sistemi, şişirilebilir sahte tank ve sistemler, helikopterden havadan tahliye platformu, MİKON mikro kamikaze dron, BOYGA havan mühimmatı taşıyan döner kanatlı İHA, MX-908 patlayıcı madde tespit cihazı, URGAN IP kamera sistemi, CADEX keskin nişancı tüfeği ve NIGHT FORCE ATACR silah üstü optik dürbün gibi muhtelif silah ve sistemler farklı şekillerde ve ilk defa atışlı bir tatbikatta kullanıldı.

TB3’Ü İMZALADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TCG Anadolu’da da kullanılacak katlanabilir kanatlı kısa pistte iniş kalkış yapabilen Bayraktar TB3 SİHA’yı imzaladı.