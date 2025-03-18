Suriye'de terör saldırında yaralanan astsubaya 'Devlet Övünç Madalyası' verildi

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Suriye'nin El-Bab bölgesinde, 21 Aralık 2016'da terör örgütü üyelerinin saldırısında yaralanan, Edirne'de görevli evli ve 2 çocuk babası Astsubay Kıdemli Üstçavuş İsmail Çolakoğlu'na, Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle, 'Devlet Övünç Madalyası ve Beratı' verilmesi kararlaştırıldı. Çolakoğlu'na madalya ve beratı, Edirne Halk Eğitimi Merkezi'nde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110'uncu yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen programda verildi.

Edirne Valisi Yunus Sezer, programda Çolakoğlu'na, madalya ve beratını verdi. Çolakoğlu'na madalya ve beratın; üstün görev anlayışı içinde feragat, fedakarlık, başarı ve yararlılık dolu çalışmalarıyla Türkiye Cumhuriyeti ve Türk milleti adına haklı gurur kaynağı olmasından dolayı 2933 sayılı Madalya ve Nişanlar Kanunu gereğince Cumhurbaşkanlığı kararnamesi önerisi üzerine verildiği belirtildi.