×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Suriye'de terör örgütü PKK/YPG, Halep'in iki mahallesine havan topları yerleştirdi

Güncelleme Tarihi:

#Suriye#SDG#YPG
Suriyede terör örgütü PKK/YPG, Halepin iki mahallesine havan topları yerleştirdi
Oluşturulma Tarihi: Ekim 09, 2025 01:24

Suriye'de SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG'nin, ülkenin kuzeyindeki Halep kentinde Şeyh Maksud ve Eşrefiyye mahallelerine havan topları yerleştirdiği bildirildi.

Haberin Devamı

Suriye'nin resmi televizyon kanalı El-İhbariyye'nin haberine göre, terör örgütü, işgal altında tuttuğu her iki mahallede havan topları ve ağır silahlarla mevzilenmeye başladı.

Gözden KaçmasınHalepte çatışma: Siviller korku dolu anlar yaşadıHalep'te çatışma: Siviller korku dolu anlar yaşadıHaberi görüntüle

SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG ile Şam hükümeti güçleri arasında, 6 Ekim'de, Şeyh Maksud ve Eşrefiyye'de şiddetli çatışmalar yaşanmış, aralarında iki sivilin de bulunduğu üç kişi hayatını kaybetmişti.

Gözden KaçmasınSuriye’de kritik gelişme: Halepte silahlar sustu... Ateşkeste uzlaşı sağlandıSuriye’de kritik gelişme: Halep'te silahlar sustu... Ateşkeste uzlaşı sağlandıHaberi görüntüle

Söz konusu çatışmaların ardından Suriye Savunma Bakanlığı, SDG adını kullanan PKK/YPG ile ülkenin kuzeyi ve kuzeydoğusunda kapsamlı bir ateşkes konusunda mutabakata varıldığını açıklamıştı.

 

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Suriye#SDG#YPG

BAKMADAN GEÇME!