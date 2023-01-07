Suriye’de MİT operasyonu MLKP‘nin finansçısı öldürüldü

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Gürbüz, Bursa’daki infaz koruma memurlarını taşıyan servis aracına yönelik bombalı saldırı ile sınır hattındaki güvenlik güçlerine yönelik roketli saldırılarını azmettiren ve planlayan kişi olarak aranıyordu.

YUNANİSTAN İADE ETMEMİŞTİ

MLKP’nin silahlı kanadı FESK sorumlusu olarak uzun yıllar faaliyet gösteren Gürbüz, 2008 yılında örgütün Türkiye sorumlusu olarak görevlendirildi. 2012 yılında yasadışı yollardan İtalya’ya giden Gürbüz, Şubat 2013’te Yunanistan’da yakalanarak, cezaevine konuldu. Türkiye’nin iade talebine rağmen Yunanistan Gürbüz’ü iade etmeyip, 2013 yılında serbest bıraktı.

ÖRGÜTÜN PARA VE FİNANS SORUMLUSU

Yunanistan’da serbest kaldıktan sonra 2013 yılında Irak’a, ardından da Suriye’ye geçti. Suriye eski sorumlusu Bayram Namaz’ın Mart 2019’da etkisiz hale getirilmesi üzerine örgütün Suriye sorumlusu olarak görevlendirildi. Gürbüz, 2020’den itibaren kurulan MLKP Suriye Yürütme Komitesi Sekreteri ve Askeri Alan Sorumlusu olarak faaliyet yürüttü. Ayrıca, örgütün para-finans kaynaklarını da yöneten Gürbüz, tüm alanlara para transferi yapan kişiydi.