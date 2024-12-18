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Suriye’de kayıpların izinde! Hürriyet, Şam’da toplu mezar alanlarını gezdi

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#Suriye#Suriye Rejim#Toplu Mezar
Suriye’de kayıpların izinde Hürriyet, Şam’da toplu mezar alanlarını gezdi
Fevzi KızılkoyunMert Gökhan Koç
Oluşturulma Tarihi: Aralık 18, 2024 07:00

Suriye’de rejim döneminde kaybolan binlerce mahkûmun izi sürülüyor. Birçok noktada toplu mezar için kazılar yapılıyor. Aileler çocuklarının fotoğraflarını meydanlara, cezaevlerinin duvarlarına asarak bir haber almayı umuyor. Hürriyet, Şam’da toplu mezar alanlarını gezdi, yakınlarını arayanlarla konuştu.

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Hve muhalifler, Suriye’de Beşar Esad rejimini devirdikten sonra ülkedeki cezaevlerinin kapılarını açarak, mahkûmları serbest bıraktı. Başta işkence, tecavüz, kötü şartlarıyla bilinen Sednaya olmak üzere birçok cezaevinde rehine tutulan binlerce kişi ailelerine kavuştu. Ancak, cezaevinde oldukları düşünülen ve yıllardır ailelerin haber alamadığı onbinlerce kişi ise kayıp. Kimsenin başlarına ne geldiğini bilmediği mahkûmların, rejimin istihbarat servisince infaz edilmiş veya cezaevlerindeki şartlar ve işkenceler nedeniyle ölmüş olabileceği değerlendiriliyor. Bu nedenle ülke genelinde toplu mezarların bulunması için arama - tarama çalışmaları başlatıldı. Cezaevlerindeki mahkûm kayıtlarının incelemesinde ise rejimin mahkûmları ad ve soyadlarıyla değil kodlarla kaydettiği belirlendi. Kod numaraların bazılarının karşısına ise “öldü” ibaresi düşüldüğü görüldü.

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Suriye’de kayıpların izinde Hürriyet, Şam’da toplu mezar alanlarını gezdi
Hürriyet rejimin işkence merkezi Sednaya Hapishanesi’ni görüntüledi.

TOPLU MEZARLARIN İZİNE ULAŞILDI

Başkent Şam’da toplu mezar olabileceği değerlendirilen 5 ayrı noktada kazılar yapılıyor. Şam’ın dışındaki Bağdat Köprüsü bölgesinde yapılan çalışmalarda ceset kalıntılarına ulaşıldı. Şam Havaalanı’nın hemen arkasındaki Hüseyniye bölgesinde de ceset kalıntıları bulundu. Bu bölgede on binlerce kişinin defnedildiği ileri sürüldü. Sednaya Cezaevi’nin altında ve bahçesinde de toplu mezar için arama yapılıyor. Aramalara Türkiye’den AFAD ekipleri de katıldı. 

FOTOĞRAFLARLA ARIYORLAR

Yakınlarından, çocuklarından, anne-babalarından haber alamayan aileler ise onların fotoğraflarını meydanlara, cezaevlerinin duvarlarına asarak bir haber almayı umuyor. Başkent Şam’daki hastanelerin duvarları ile bazı meydanlardaki duvarlar da kayıp kişilerin fotoğrafları ve ilanlarıyla doldu. Oğlunu arayan Abdullah Hasan, “Rejim döneminde binlerce kişi alınıp götürüldü. Bunlardan biri de benim oğlumdu. Cezaevinde olduğunu söylediler, ancak yıllardır haber almadık. Şimdi cezaevlerindeki mahkûmlar çıktı, ancak oğlum yok. Binlerce mahkûm kayboldu, yok. Eğer oğlumu öldürdülerse en azında cesedini bulayım, bir mezarı olsun” dedi. İki kardeşinin kaybolduğunu belirten Cemal Nasır ise, “Onların Sednaya Hapishanesi’nde olduğunu biliyorduk. Ancak cezaevinden çıkmadılar. Nerede olduklarını bilmiyoruz. İnşallah yaşıyorlardır, bir yerlerde çıkıp gelirler. Esad kendi halkına zulüm etti. Masum insanları cezaevlerinde çürüttü, infaz etti. Binlerce insanımız kayıp, ne yaptın zalim” diye isyan etti.

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ŞAM’DA YENİ HAYAT KUTLAMASI

SURİYE’de Esad rejiminin devrilmesinden sonra Şam’daki yaşam normalleşmeye başlarken meydanların yanı sıra restoranlar da hareketli. Bir restoranda yeni Suriye bayrağı renklerindeki pastayla kutlama yapanlar böyle görüntülendi.

Suriye’de kayıpların izinde Hürriyet, Şam’da toplu mezar alanlarını gezdi

Suriye’de kayıpların izinde Hürriyet, Şam’da toplu mezar alanlarını gezdi

Suriye’de kayıpların izinde Hürriyet, Şam’da toplu mezar alanlarını gezdi

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#Suriye#Suriye Rejim#Toplu Mezar

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