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Suriye’de huzurun simgesi Afrin

#TSK#Afrin#Suriye
Suriye’de huzurun simgesi Afrin

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) 4 yıl önce, 18 Mart 2018’de tamamladığı Suriye’nin Afrin bölgesindeki Zeytin Dalı Harekâtı ile ilgili “Umudun Askerleri” isimli bir belgesel hazırlanırken, bölgenin terörden temizlenmesiyle şehir, Suriye’de huzur ve barışın simgesi haline geldi.

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KALKINMA MODELİ OLDU

Esad rejminin terör örgütü PKK/YPG’ye terk ettiği Afrin, uzun süre Türkiye’nın sınır güvenliği ve toprak bütünlüğü için tehdit oluşturdu. Bölgeden Türkiye’ye yönelik saldırılar artınca TSK, 20 Ocak 2018’de operasyon için harekete geçti. “Zeytin Dalı” adı verilen harekât 57 gün sürdü. Harekâtta 4 bin 608 terörist etkisiz hale getirildi, 2 bin kilometrekarelik alan terörden temizlendi. Afrin’e huzur geldi, bölge yeniden imar edildi. Su, elektrik ve kanalizasyon alt yapısı yenilendi, karayolları onarıldı. 1 hastane, 6 sağlık ocağı, 135 cami ve 263 okul bakımdan geçirilerek hizmete açıldı. YÖK tarafından açılan Eğitim Fakültesi sayesinde bölge gençleri yüksek öğrenim imkanına kavuştu. Zeytin Dalı Gümrük Kapısı’nın açılmasıyla bölge ekonomisi büyük canlanma yaşadı. Afrin’de yaklaşık 600 bin kişi yaşıyor.

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#TSK#Afrin#Suriye

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