×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Suriye'de görev yapıyordu: Kıdemli başçavuş, rahatsızlanarak şehit oldu

Güncelleme Tarihi:

#Kenan Şahin#Fırat Kalkanı Harekatı#Suriye
Suriyede görev yapıyordu: Kıdemli başçavuş, rahatsızlanarak şehit oldu
Oluşturulma Tarihi: Haziran 26, 2026 14:17

Suriye'de, Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi'nde rahatsızlanıp şehit olan Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Kenan Şahin (48), memleketi Mersin’in Mut ilçesinde toprağa verildi.

Haberin Devamı

Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi’nde 24 Haziran’da rahatsızlanan Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Kenan Şahin, sağlık görevlileri tarafından helikopterle Gaziantep Şehir Hastanesi'ne getirilerek tedaviye alındı. Ancak Şahin, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Suriyede görev yapıyordu: Kıdemli başçavuş, rahatsızlanarak şehit oldu

Evli ve 3 çocuk babası şehit Şahin'in cenazesi, hava yoluyla memleketi Mut ilçesine getirildi. Şehidin cenazesi, Tekeli Mahallesi'ndeki babaevinden helallik alındıktan sonra tören için Laal Paşa Camisi'ne götürüldü. Burada törene; ailesi, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Musa Heybet, Vali Atilla Toros, kent protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı. Şehidin cenazesi, kılınan namazın ardından Mut Yeni Belediye Mezarlığı içerisinde yer alan şehitlikte toprağa verildi. 

Haberin Devamı
Haberlerimizi Google’da Takip Edin
En güncel haberlere ve son dakika gelişmelerine Google üzerinden anında ulaşmak için bizi favorilerinize ekleyin.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin

Suriyede görev yapıyordu: Kıdemli başçavuş, rahatsızlanarak şehit oldu

Suriyede görev yapıyordu: Kıdemli başçavuş, rahatsızlanarak şehit oldu

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kenan Şahin#Fırat Kalkanı Harekatı#Suriye

BAKMADAN GEÇME!