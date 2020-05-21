MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSuriye'de görev yapan uzman çavuşun oğluna, doğum günü sürprizi
GeriGündem Suriye'de görev yapan uzman çavuşun oğluna, doğum günü sürprizi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
DÜZİÇİ (Osmaniye), (DHA)
Haber Giriş: 21.05.2020 - 15:18,Son Güncelleme:

Suriye'de görev yapan uzman çavuşun oğluna, doğum günü sürprizi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Suriye'de görev yapan uzman çavuşun oğluna, doğum günü sürprizi
Abone Olgoogle-news

SURİYE'nin İdlib kentinde görevli Jandarma Uzman Çavuş Gökhan Birel'in (30), Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde yaşayan oğlu 4 yaşındaki Göktürk Birel'e jandarma tarafından doğum günü sürprizi yapıldı.

Görevi nedeniyle 10 aydır Suriye'de olan Jandarma Uzman Çavuş Gökhan Birel, oğlu Göktürk’ün doğum günü kutlamasına katılamadı. Düziçi İlçe Jandarma Komutanlığı'na ulaşan Birel, durumu anlatıp, oğluna kendisi adına pasta götürülmesini talep etti. Jandarma ekipleri, pasta alıp, ailenin yaşadığı Karşıyaka Mahallesi'ndeki eve gitti. Ekip, koronavirüs salgını dolayısıyla dışarıya çıkamayan küçük Göktürk'e sürpriz yaptı. O anlar baba Gökhan Birel’e cep telefonuyla görüntülü arama yapılarak izletildi.

Uzman Çavuş Gökhan Birel’in eşi Kübra Birel çok mutlu olduklarını belirterek, "Allah askerimizden razı olsun. İyi ve kötü günümüzde daima bizlerin yanındalar. Getiren de gönderen de sağ olsun. Herkese çok teşekkür ederiz” dedi.

Doğum günü sürprizi ve kendisine getirilen hediyeler karşısında mutlu olan Göktürk Birel de jandarma personeline teşekkür etti.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle