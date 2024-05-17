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Suriye'de görev yapacak olan özel harekat timleri dualarla uğurlandı

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#Özel Harekat Polisi#Osmaniye#Suriye
Suriyede görev yapacak olan özel harekat timleri dualarla uğurlandı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 17, 2024 17:18

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis özel harekat timleri, görev yapacakları Suriye’ye dualarla uğurlandı.

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Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde düzenlenen törene Vali Erdinç Yılmaz’ın yanı sıra 12’nci Komando Tugay ve Garnizon Komutan Vekili Albay Hakan Kocabaş, Cumhuriyet Başsavcısı Vekili Murat Karabulut, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Halit Gülten, İl Emniyet Müdürü Mehmet Sarıbuva katıldı.

Suriyede görev yapacak olan özel harekat timleri dualarla uğurlandı

Vali Erdinç Yılmaz, “Görevinizi en iyi şekilde yapıp geleceğinize yürekten inanıyorum. Kahramanlığınızı biliyoruz, cesaretinizi biliyoruz, vatan sevginizi biliyoruz. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Bu kutsal görevi en iyi şekilde yapıp gelmenizi Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyorum. Yolunuz, bahtınız her daim açık olsun” dedi.

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Okunan dualarla özel harekat polisleri Suriye’ye uğurlandı. Vali Yılmaz, tek tek tokalaşarak "Yolunuz açık olsun” dedi. 

Suriyede görev yapacak olan özel harekat timleri dualarla uğurlandı

Suriyede görev yapacak olan özel harekat timleri dualarla uğurlandı

 

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#Özel Harekat Polisi#Osmaniye#Suriye

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