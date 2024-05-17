Suriye'de görev yapacak olan özel harekat timleri dualarla uğurlandı

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Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde düzenlenen törene Vali Erdinç Yılmaz’ın yanı sıra 12’nci Komando Tugay ve Garnizon Komutan Vekili Albay Hakan Kocabaş, Cumhuriyet Başsavcısı Vekili Murat Karabulut, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Halit Gülten, İl Emniyet Müdürü Mehmet Sarıbuva katıldı.

Vali Erdinç Yılmaz, “Görevinizi en iyi şekilde yapıp geleceğinize yürekten inanıyorum. Kahramanlığınızı biliyoruz, cesaretinizi biliyoruz, vatan sevginizi biliyoruz. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Bu kutsal görevi en iyi şekilde yapıp gelmenizi Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyorum. Yolunuz, bahtınız her daim açık olsun” dedi.

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Okunan dualarla özel harekat polisleri Suriye’ye uğurlandı. Vali Yılmaz, tek tek tokalaşarak "Yolunuz açık olsun” dedi.