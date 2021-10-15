'Suriye’de gereken yapılır'

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ay sonunda Roma’da ABD Başkanı Joe Biden ile görüşmesi öncesi, Ankara’nın Suriye’de terör örgütü PKK/YPG’nin varlığından duyduğu rahatsızlık konusunda el yükseltme hamleleri hız kesmiyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun ardından Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da Suriye ile ilgili sert mesajlar verdi. Akar, “Gereken ne varsa zamanı gelince yapılacak” dedi.

YENİ OPERASYON HABERCİSİ

Devletin zirvesinin Suriye konusunda yaptığı bu açıklamalar, başkent kulislerinde “Suriye’ye yönelik yeni bir operasyonun” habercisi olarak yorumlandı. Hürriyet’e bilgi veren kaynaklar ise Erdoğan-Biden görüşmesinden çıkacak sonucun bekleneceğini, ‘an itibarıyla olağanüstü askeri bir hazırlığın olmadığı’ görüşünü dile getirdi.

Bakan Akar, başta Suriye olmak üzere Türkiye’yi yakından ilgilendiren konularla ilgili değerlendirmelerini Milli Savunma Üniversitesi 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı açılış törenindeki konuşmasında şöyle dile getirdi:

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MÜCADELEDEN VAZGEÇMEK YOK

“Aldığımız raporlarla anlık takip ediyoruz. Hak ve menfaatlerimizi korumak ve kollamak için yapılması gereken ne varsa, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bugüne kadar yapıldığı gibi, yeri ve zamanı geldiğinde yapılacak. Siz binlerce kilometreden bizim güneyimize gelecek, ‘bazı eylemlerin güvenliğinizi tehdit ettiğini’ söyleyeceksiniz, sınırlarımızın dibindeki oluşumlara bigâne kalacağız. Böyle bir şey düşünülemez.

Avrupa’daki bazı ülkeler de boyunu ve gücünü aşan bir şekilde Doğu Akdeniz’de rol kapmaya çalışıyor. Bu işler onları aşar. Hem NATO hem AB’ye zarar veriyor hem de tüm Avrupa’nın güvenliğini tehlikeye atıyorlar.”