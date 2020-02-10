Son dakika... Suriye’den gelen acı haberin ardından Türkiye’den çok sert tepki

İşte Fahrettin Altun’un sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı o açıklama:



Uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarımız çerçevesinde İdlib’de şiddeti ve insani krizi sonlandırmak amacıyla görev yapan kahraman askerlerimize yönelik hain saldırıda şehit olan evlatlarımıza Allah’tan rahmet; yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.



Yaşanan saldırıya misliyle mukabele edilmiş; düşman hedefleri derhal ortadan kaldırılarak, şehitlerimizin kanı yerde bırakılmamıştır.

Bu hain saldırının talimatını veren savaş suçlusu, yalnızca Türkiye’yi değil, uluslararası toplumun tamamını hedef almıştır.



Dünyanın her yerinde barış ve istikrar için çalışan kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, bayrağımıza uzanan elleri kırmaya; dosta güven, düşmana korku vermeye devam edecektir.

FUAT OKTAY: GEREKLİ CEVABI VERMEYE DEVAM EDECEĞİZ



Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da saldırının ardından yaptığı açıklamada "Mehmetçiğimiz bölgede (İdlib) varlığını sürdürmeye ve uluslararası hukuku hiçe sayanlara gerekli cevabı vermeye devam edecektir" ifadelerini kullandı.



BERAT ALBAYRAK: REJİM GÜÇLERİNİN ALÇAKÇA SALDIRISI…



Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak saldırının ardından başsağlığı mesajı yayınladı:



Sınırlarımızın güvenliğini sağlamak, barış ve huzuru korumak için bulundukları İdlib'de rejim güçlerinin alçakça saldırısıyla şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, yaralı Mehmetçiklerimize de acil şifalar diliyorum.



BAKAN SOYLU: BAŞIMIZ SAĞOLSUN…



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “İdlip'te şehit olan 5 kahraman Mehmetçiğimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Başımız sağ olsun” dedi.

MİLLİ EĞİTİM BAKANI SELÇUK: MİLLETİMİZİN BAŞI SAĞ OLSUN

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, İdlib’in kuzeyinde meydana gelen saldırıda şehit olan ve yaralanan Türk askerleri için baş sağlığı diledi. Rejim tarafından yoğun topçu atışı neticesinde 5 şehit, 5 yaralı haberleri üzerine resmi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Bakan Selçuk, “İdlib'in kuzeyindeki saldırıda şehit olan kahraman askerlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun” ifadelerini kullandı.