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Esad rejimi tarafından esir tutulan Manisalı genç özgürlüğüne kavuştu

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#Engin Arslan#Manisa#Suriye
Esad rejimi tarafından esir tutulan Manisalı genç özgürlüğüne kavuştu
Oluşturulma Tarihi: Aralık 08, 2024 17:00

Manisa’nın Saruhanlı ilçesindeki evinden yaklaşık 14 ay önce 'Gazze’ye savaşmaya gidiyorum' diyerek çıkan, Suriye’de rejim güçleri tarafından yakalanıp, cezaevine konulan Engin Arslan (30), dün gece özgürlüğüne kavuştu.

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Saruhanlı ilçesinde yaşayan Engin Arslan (30), İsrail'in katliam yaptığı Gazze’ye gitmek için geçen yıl 11 Ekim’de evinden ayrıldı. 3 çocuklu Arslan ailesinin iki oğlundan biri olan Engin Arslan, Hatay’dan kaçak yollarla girdiği Suriye’de yakalandı.

Esad rejimi tarafından esir tutulan Manisalı genç özgürlüğüne kavuştu

En son ablasına bir camide dinlendiğini belirten mesaj atan Engin Arslan’dan bir daha haber alınamadı. Gözü yaşlı aile en azından oğullarının yaşadığını öğrenebilmek için yetkililerden yardım istedi.

Esad rejimi tarafından esir tutulan Manisalı genç özgürlüğüne kavuştu

AK PARTİLİ YENİŞEHİRLİOĞLU DUYURDU

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Beklenen haberi AK Parti Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu verdi. Yenişehirlioğlu, Suriye’de rejim güçleri tarafından tutuklanan Engin Arslan’ın dün gece itibarıyla özgürlüğüne kavuştuğunu söyledi. Bahadır Yenişehirlioğlu, Türkiye sınırına ulaşmak üzere olan Arslan’ın sınırdan sorunsuz bir şekilde geçmesi için İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile görüştüğünü de söyledi. Arslan’ın kısa süre içerisinde Manisa’da olması bekleniyor. 

Esad rejimi tarafından esir tutulan Manisalı genç özgürlüğüne kavuştu

 

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#Engin Arslan#Manisa#Suriye

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