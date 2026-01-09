Suriye’de barış en çok Türkiye’ye lazım

Haberin Devamı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel dün akşam katıldığı Sözcü TV canlı yayınında gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Özel konuşmasında özetle şunları kaydetti:

“Türkiye’nin Suriye’deki meselede müzakereden yana, diplomasiden yana, kan akmadan çözülmesinden yana inisiyatif alması gerektiğini düşünüyoruz. İsrail’in birtakım hesapları konusunda uyanık olmak lazım. Suriye’de birinin dişi ağrısa Türkiye’de hepimiz sabaha kadar uyuyamıyoruz. Büyük sıkıntılar çektiğimiz bir süreç. O yüzden Suriye’de barış herkese lazım, en çok Türkiye’ye lazım. Türkiye Kürtlerine de barış lazım Suriye Kürtlerine de barış lazım.

BİR BÜTÜNÜN PARÇALARIYIZ

DEM Parti ile farklı partileriz. Şimdi de kavga ettiğimiz yok. Ne düşmanız ne aynıyız. Açılım sürecinde herkes kendi doğrusunu savunuyor. DEM Parti ile geçmiş süreçlerdeki gibi oldukça iyi, birbirine saygılı bir ilişki içindeyiz.

HARÇLIK BİLE DEĞİL

Büyük bir sosyal patlamanın eşiğindeyiz. Emekliye verilen maaş değil, harçlık bile değil. AK Parti geldiğinde emekli maaşı bir buçuk asgari ücretti. Hiç ellemese, bir buçuk asgari ücret yapsa bugün emekli 42 bin lira alacak. Ve sen 19 bin lira, 18 bin 975 lira para veriyorsun.

(Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır’ın AK Parti’ye geçmesi) Ailesinden tek bir kişi CHP’ye oy vermiş değil. Adaylığında Mersin ayağa kalkmış, yapmayın etmeyin denmiş ama yapılmış. CHP’nin genlerinden gelen, gerçekten CHP’li olup da AK Parti’ye giden bir milletvekilimiz yok. Allah göstermesin, olursa o ızdıraba zor dayanırız.

(Bugün CHP’nin oyu ne kadar) CHP yüzde 34 ile 35 civarında görünüyor. Bugün sandık konsa CHP yüzde 40 ile 43 arasında bir oy alır.”

PARTİ MECLİSİ TOPLANDI

Özgür Özel, CHP Genel Merkezi’nde düzenlenen Parti Meclisi toplantısına başkanlık etti. Özel’in sunuşuyla başlayan yeni yılın ilk PM toplantısının gündeminde, 2025’in değerlendirmesi ve 2026 için parti politikalarına dair görüş ve öneriler, örgüt ve saha çalışmalarına dair öneri ve beklentiler yer aldı.