Suriye’de ateşkes uzayabilir

Oluşturulma Tarihi: Ocak 24, 2026 07:00

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, DAEŞ mahkûmlarının Suriye’den Irak’a taşınmasının söz konusu olduğunu belirterek, “Böyle bir ortamda ateşkesin biraz daha uzatılması gerekebilir. Şu anda böyle bir talep var” dedi.

Fidan, dün akşam katıldığı NTV canlı yayınında şunları söyledi: “Şu anda DEAŞ mahkûmlarının Suriye’den Irak’a taşınması söz konusu. Böyle bir ortamda ateşkesin biraz daha uzatılması gerekebilir. Şu anda böyle bir talep var. Süren bir diplomasi trafiği var, biz de içindeyiz. Biz çatışma olsun istemiyoruz. Umarım olumlu bir barış süreci başlatılacaktır.

(Suriye’de Kandil etkisi biter mi?) Mazlum Abdi mesaj taşıyıcı, verilen talimatı uygular. KCK, YPG’ye siyaseti girin der girerler. Tamamen Kandil’e bağlı. Suriyeli olmayan PKK’lıların bölgeden çıkması gerekiyor. Sincar’daki PKK varlığının sürdürülebilirliği yok. Örgütün kendisini yok olmayla karşı karşıya kalmadan dönüştürmesi gerekiyor. SDG Ankara’dan gelen hiçbir mesaja kulak vermiyor. Başkalarının gündemine alet olmamalılar.”
Hakan Fidan Gazze’yle ilgili olarak da “Gazze acil konumuz. İşin başındayız. Refah sınır kapısı haftaya açılabilir. Gerekli şartlar oluşursa asker desteği ile ilgili bir irademiz var” diye konuştu.

