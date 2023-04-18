Suriye’de askerlere saldıran 12 terörist etkisiz

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MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, önceki akşam PKK’lı teröristler tarafından Suriye'nin kuzeyinde Türk askerlerine yapılan saldırıyla ilgili “Bu teröristler alçakça saldırılarını sürdürüyorlar. Bir saldırı söz konusu oldu. Mehmetçik hemen gerekli karşılığı verdi. Hem Fırat Kalkanı, hem Zeytin Dalı harekat bölgelerinde gelen bilgilere göre 12 terörist etkisiz hale getirildi” dedi.



ATEŞ ALTINA ALINDILAR



Kayseri’deki temasları sırasında gazetecilere bilgi veren Akar şöyle devam etti:“Buradaki mücadelemiz her zaman söylediğimiz gibi aksamadan, kararlılıkla devam etmektedir. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar bu mücadelemizin devam edeceğini her zaman olduğu gibi tekrarlıyoruz. Bilinen bütün terörist hedefleri ateş altına alınmış bulunuyor ve 4 yaralımız var. Tedavileri sürüyor. Teröristlerin hiçbir şekilde başka çıkış yolları yok. Onların tek kurtuluş yolu adalete teslim olmak. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemiz devam edecek."



‘ZAMANI GELECEK’ SÖZLERİ



Bakan Akar, 3 gün önce düzenlenen milletvekili aday tanıtım toplantısında “Vur de vuralım öl de ölelim” sloganına verdiği “Onun da zamanı gelecek bekleyin” yanıtıyla ilgili soru üzerine de şöyle konuştu: “Konuşmanın devamında da çok açık ve net bir şekilde orada görülüyor ki; biz terörle mücadeleden bahsediyoruz. Ülkemize, milletimize karşı yönelen tehdit ve tehlikelere karşı verdiğimiz mücadeleyi anlatıyoruz.”





