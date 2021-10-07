'Suriye ve Mısır ile hemen barışacağız'

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün Mersin’in Akdeniz ilçesindeki Nakliyeciler Sitesi’nde yer alan TIR garajında düzenlenen Büyük Nakliyeciler Buluşması’na katıldı. Etkinlikte Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, CHP’li ilçe belediye başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, parti yöneticileri ve nakliyeciler de yer aldı. Kılıçdaroğlu konuşmasında iktidar olmaları halinde kenti sadece Türkiye’nin ve Avrupa’nın değil, dünyanın çok önemli bir merkezi haline getireceklerini söyledi. Kılıçdaroğlu, “Biz aynı zamanda Hakkâri’deki çinko madenini bu bölgede kuracağımız maden rafinerisinde işleyeceğiz. En az 50-100 kat fazlasına ihraç edeceğiz. İstanbul nüfusu azalacak ama burası İstanbul’dan sonra en büyük kent olacak. Kişi başına milli gelir 20- 25 bin dolara çıkacak. Arka arkaya otomobil fabrikaları kurulacak, çünkü en rahat buradan ihracatlarını yapacaklar” dedi.

Bazı köprü ve otoyollardaki yüksek ücretlerden bahseden Kılıçdaroğlu, iktidara geldiklerinde bu yolları kamulaştıracaklarını anlattı. Kılıçdaroğlu, dış politikada da barışı önceleyeceklerini söyledi: “İktidar olduğumuzda inşallah Suriye ile Mısır ile hemen barışacağız. Karşılıklı büyükelçilikleri açacağız. Suriye’den Mısır’a kadar giden yolların tamamını trafiğe açacağız.”

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KILIÇDAROĞLU: O SÖZLERİ BEN SÖYLEMEDİM

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “İlk 4 maddeyi değiştirme fikri CHP ve tüm CHP’lilerin iradesi midir, yoksa Kılıçdaroğlu’nun kişisel işi midir?” sözlerine yanıt veren Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı: “AK Parti’nin ileri gelenleri ‘Anayasanın ilk dört maddesinin değişmesini’ talep ediyor; Erdoğan, benim söylediğimi zannediyor. Erdoğan, bağımsız bir kuruluştan, sağlık raporu almalıdır, hem de hemen!”