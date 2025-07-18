Suriye TV Spikeri CNN Türk’te o anları anlattı: Çok kötüydü ve korkunçtu

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Canlı yayında İsrail’in bombalı saldırısına yakalanan ve büyük panik yaşayan Suriye Televizyonu spikeri Dima Abodan, CNN Türk’te Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Hande Fırat’ın moderatörlüğünü yaptığı Gece Görüşü Programı'nda yaşadığı o korkunç anları anlattı.

“O AN YAŞADIĞIM AYRI BİR ŞEYDİ”

Yaşadığı anı “Çok kötüydü ve korkunçtu” diyerek tarif eden Abodan, o an yaşadığı duygularını şöyle anlattı: “Çok kötü bir şey yaşadım, o duyguları kimse yaşamasın, daha önce rejim yüzünden çok kötü şeyler yaşadık, Esad rejimi tarafından yaşadığımız şehirler çok bombalandı ancak o an yaşadığım ayrı bir şeydi, çünkü öyle bir şey beklemiyordum, ayrı ayrı duygular yaşadım.”

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“BİR AY İÇİN ŞAM’DAYDIM”

Bir süre Türkiye’ye de yaşadığını belirten Abodan, bir ay önce Suriye’ye geldiğini belirterek şunları söyledi: “Türkiye’de yaşadım. Annem Gaziantepli, hem Türküm hem de Suriyeliyim, bu yüzden Türkçe öğrendim ancak yavaş konuşuyorum. Daha fazla öğreneceğim. Bu Suriye’ye ikinci gelişimdi, görevim vardı, bir ay sürecek yayın görevim için Şam’daydım. Bu saldırı bu süre içerisinde oldu. Önemli olan güvenlik, güvenliğimiz sağlandı.

“BUGÜN YAYINA KORKARAK ÇIKTIM”

"İsrail saldırılarıyla ilgili herhangi bir istihbarat aldınız mı" sorusuna Abodan şöyle cevap verdi: “Haberlerden takip ediyorduk. İsrail saldırı mesajı veriyordu ancak saldıracağını tahmine etmiyorduk. İlk etapta çok hafif bir patlama geldi, canlı yayına girmekten korkmuştum. İsrail ile ilgili haberleri okurken bu saldırı oldu. Dilerim bir daha saldırı olmaz. Siyasette farklı kararlar veya anlaşmalar her an olabilir. Bir saat yayına bugün çıktım ancak çok korktum. Yayına çıktığımda o ses kulağımdan gitmiyor.”

"TÜRKİYE BİZİ YALNIZ BIRAKMADI"

Olaydan sonra şok yaşadığını belirten Abodan, "Türkiye'nin desteğini nasıl değerlendiriyorlar ve beklentileri nelerdir" sorusuna şöyle cevap verdi: "Zaten unutamıyoruz Türkiye'nin devlete ve halka verdiği desteği. Bu destek bitmedi ve hep bundan bahsediyoruz. Bu konuda çok mutluyuz. Türkiye bizi yalnız bırakmadı. İyi haberler sunmak istiyoruz. Annem hemen dönmemi istedi. Eşim ve kızım da burada, onlar için de korktum."