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Nezir GÜNEŞ/KIZILTEPE(Mardin), (DHA)
Haber Giriş: 10.06.2020 - 16:58,Son Güncelleme:

Suriye sınırındaki 200 dönümlük alanda ekili buğday yandı

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Suriye sınırındaki 200 dönümlük alanda ekili buğday yandı
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MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde, Suriye sınırında çıkan yangında, 200 dönümlük alanda ekili buğday, küle döndü.

Kızıltepe ilçesine bağlı Suriye sınırındaki kırsal Şenyurt Mahallesi'nde, buğday ekili arazide öğle saatlerinde yangın çıktı. Alevleri fark eden mahalleli, yangına kendi imkanlarıyla müdahale etti. İhbar üzerine gelen itfaiye erleri, yangını güçlükle kontrol altına aldı. Yangın söndürme çalışmalarında dumandan etkilenen bir itfaiye erine, sağlık görevlerince müdahale edildi.

200 dönümlük alanda ekili olan buğdayın küle döndüğü yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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