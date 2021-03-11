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Gündem
Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA)
Haber Giriş: 11.03.2021 - 09:07 | Son Güncelleme:

Suriye sınırında uyuşturucu ele geçirildi

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Suriye sınırında uyuşturucu ele geçirildi

KİLİS'in Suriye sınırında güvenlik güçleri tarafından araziye bırakılmış çuvalda 7 kilo 850 gram esrar ile 7 bin 983 uyuşturucu hap ele geçirdi.

Türkiye-Suriye sınır hattında görevli askerler, sınır hattında araziye bırakılmış çuval fark etti. Yapılan kontrollerde çuvalda 7 kilo 850 gram esrar ve 7 bin 983 uyuşturucu hap ele geçirdi. Uyuşturucuya el konulurken, çuvalı sınır hattına bırakan kişi ya da kişilerin kimliklerinin belirlenerek yakalanması için çalışma başlatıldı.

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