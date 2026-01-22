Suriye sınırında bayrağımıza yapılan saldırıyla ilgili MSB'den açıklama: Organize bir provokasyon

Haberin Devamı

Suriye’deki son durumü dair MSB’den yapılan açıklamada, “Suriye Hükûmeti; Halep’ten başlayarak diğer bölgelere uzanan bir hatta terörle mücadele operasyonlarını icra ediyor. Bu operasyonların amacı; kamu düzenini tesis etmek ve vatandaşlarının can güvenliğini sağlamak. Bu kapsamda, SDG’nin 10 Mart ve 18 Ocak Mutabakatlarına koşulsuz şekilde uyarak entegrasyonu başlatması, Suriye’de kalıcı istikrarın sağlanması açısından kritik önemde. Ülkemiz, “Tek Devlet, Tek Ordu” ilkesi doğrultusunda, Suriye’nin birliği ve toprak bütünlüğü temelinde, terör örgütleriyle mücadelesine ve savunma kapasitesinin artırılmasına destek vermeye devam edecek” denildi.

ORGANİZE PROVOKASYON

Nusaybin hudut hattında gerçekleşen olaya ilişkin Bakanlıktan şu açıklama yapıldı: “Nusaybin’de bir grup terör örgütü sempatizanı tarafından yasa dışı sınır geçiş teşebbüsü ve eski gümrük sahasında bulunan bayrağımıza yönelik saldırı, milletimizin hassasiyetlerini hedef alan organize bir provokasyondur. Devletimizin ilgili kurumları tarafından olayın failleri tespit edilmiş olup, gereği yapılmaktadır. Ayrıca yaşanan her olayda olduğu gibi, bu olaya da ilişkin idari tahkikat derhal başlatıldı.”

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın Yedi maddelik Kürt manifestosu Haberi görüntüle

EUROFIGHTER TEDARİĞİ

18-19 Ocak’ta, Eurofighter Typhoon uçakları tedarik sürecini görüşmek üzere, Hava Kuvvetleri Komutanı Ziya Cemal Kadıoğlu, Katar Hava Kuvvetleri Komutanı ev sahipliğinde Birleşik Krallık Hava Kuvvetleri Komutanının da katılımı ile üçlü toplantıya katılmıştı. MSB’den yapılan açıklamada toplantıda uçakların tedariki öncesi eğitim süreçleri ile atılması gereken diğer adımların ele alındığı, görüşmelerin olumlu şekilde devam ettiği bildirildi.

SÜLEYMAN ŞAH TÜRBESİ’NİN DURUMU

Suriye’de Süleyman Şah Türbesi’nin bulunduğu bölgenin terörden temizlenmesinin ardından Türbe’nin eski yerine taşınıp taşınmayacağı da yeniden gündeme geldi. Bakanlık’tan yapılan açıklamada konu ile ilgili, "Suriye’de devam eden gelişmeleri yakından takip etmekteyiz. Sahada uygun koşulların oluşması durumunda bu konuda gereken yapılacak” ifadeleri kullanıldı.

Haberin Devamı

SURİYE’DE BULUNAN DEAŞ HAPİSHANE/KAMPLARININ SON DURUMU

Suriye’deki DEAŞ teröristlerinin bulunduğu hapishane ve kamplar konusuna da değinen MSB, ”Suriye makamlarının ülkemizden resmî bir talebi bulunmuyor” açıklamasını yaptı.

3 PKK’LI DAHA TESLİM OLDU

Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, Bakanlık’ta düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısında şunları söyledi:

“Türk Silahlı Kuvvetlerimizin ülkemizin huzur, güvenlik ve istikrarı için gerçekleştirdiği görev ve faaliyetler kapsamında geride bıraktığımız hafta içerisinde; 3 PKK’lı terörist daha teslim olmuş, Kalıcı güvenliği tesis etmek amacıyla sınırlarımızda ve ötesinde mayın ve el yapımı patlayıcı ile mağara, sığınak ve barınak tespit ve imha çalışmalarına devam edilmiştir. Ayrıca, Son bir haftada imha edilen 5 kilometre tünel ile birlikte Münbiç’te tespit edilen tünel hatlarının yüzde 93’ü (450 km) başarıyla imha edilmiş, Böylece Suriye Harekât Alanlarında imha edilen tünel uzunluğu 752 (Tel Rıfat: 302 / Menbic 450) kilometre olmuştur.

Haberin Devamı

GAZZE BARIŞ PLANI

Gazze Planının ikinci aşamasına geçilmesi, Gazze Şeridi’nin idaresini üstlenecek Filistinli Teknokrat Komitenin kurulması, Barış Kurulu ve organlarının tesisine yönelik çabaların sürdürülmesi memnuniyet vericidir. Bununla birlikte, Gazze’de kalıcı barışın tesisi ve bölgede istikrarın temini için İsrail’in tüm bu çabalara ve anlaşmalara uygun hareket etmesi, ateşkes ihlallerinden vazgeçmesi, insani yardımları sekteye uğratmaması ve uluslararası toplumun ise bunun takipçisi olması gerekliliği önemini korumaktadır.

ÖĞRENCİ VE PERSONEL TEMİNİ FAALİYETLERİ

Personel ve askerî öğrenci alım/temin işlemleri kapsamında; “Kara Kuvvetleri Komutanlığına 2026 Yılı Uzman Erbaş ve Sözleşmeli Er” başvuruları ile, “Millî Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Kuvvet Komutanlıkları ve Millî Savunma Üniversitesine Memur ve Sözleşmeli Personel Temini” başvuruları 25 Ocak’ta sona erecek, “Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı” başvuruları ise 29 Ocak’a kadar yapılabilecektir.

Haberin Devamı

BEDELLİ ASKERLİK SINIFLANDIRMA SONUÇLARI

Bedelli askerlik hizmeti kapsamında 2026 yılında silahaltına alınacak yükümlülerin sınıflandırma sonuçları bugün (22 Ocak) itibarıyla açıklanmıştır.

Sonuçlar e-Devlet kapısından, askerlik şubelerinden ve MSB Mobil uygulamasından öğrenilebilecektir. “