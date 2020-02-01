Kadir ÇELİK/İSLAHİYE (Gaziantep), (DHA)- İHA
Haber Giriş: 01.02.2020 - 16:00,
Suriye sınırına obüs ve tank sevkiyatı
Hatay'dan Suriye sınırında bulunan sınır birliklerine askeri sevkiyatlar devam ediyor.
Farklı kentlerdeki birliklerden sınıra sevk edilen obüs ve tanklar, TIR'larla polis eskortu eşliğinde öğle saatlerinde İslahiye'ye ulaştı. Konvoy, polislerin eşliğinde ilçeden geçtikten sonra Hatay yönüne gitti. Askeri araçların, Hatay'da bulunan sınır kapısından geçiş yaparak Suriye'deki üs bölgelerine konuşlandırılacağı belirtildi.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle