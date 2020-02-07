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Kadir ÇELİK/İSLAHİYE (Gaziantep) (DHA)
Haber Giriş: 07.02.2020 - 14:29,Son Güncelleme:/

Suriye sınırına obüs sevkiyatı

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Suriye sınırına obüs sevkiyatı

Türkiye'nin çeşitli illerindeki birliklerden sevk edilen obüsler ile zırhlı araçlardan oluşan konvoy, Gaziantep’in İslahiye ilçesine ulaştı.

Farklı kentlerdeki askeri birliklerden sınıra sevk edilen obüsleri taşıyan TIR’lar ile askeri araçlardan oluşan konvoy, İslahiye’ye ulaştı. Obüs ve zırhlı araçlardan oluşan konvoy, İslahiye'den güvenlik önlemleri arasında geçiş yaparak Hatay yönüne gitti. Obüs ve zırhlı araçların Hatay’daki Cilvegözü Sınır Kapısı’ndan geçiş yaparak Suriye’deki üs bölgelerinde konuşlandırılacağı belirtildi.

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