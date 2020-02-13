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DHA - AA
Haber Giriş: 13.02.2020 - 17:00,Son Güncelleme:/

Suriye sınırına fırtına obüsü ve askeri araç sevkiyatı

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Suriye sınırına fırtına obüsü ve askeri araç sevkiyatı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Hatay'daki sınır birliklerine fırtına obüsü ve askeri araç sevkiyatı yapıldı.

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  • Suriye sınırına fırtına obüsü ve askeri araç sevkiyatı
  • Suriye sınırına fırtına obüsü ve askeri araç sevkiyatı
  • Suriye sınırına fırtına obüsü ve askeri araç sevkiyatı
  • Suriye sınırına fırtına obüsü ve askeri araç sevkiyatı
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

İdlib gerginliği sürerken Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bölgeye askeri sevkıyatları da devam ediyor.

Türkiye’deki çeşitli birliklerden askerleri taşıyan yolcu otobüsü, Suriye sınırındaki Hatay’ın Reyhanlı ilçesine ulaştı. Bu sırada çok sayıda zırhlı personel taşıyıcı (ZPT), paletli vinç, mühimmat ile 4 fırtına obüsünden oluşan konvoy da bölgeye geldi.

Burada TIR'lardan indirilen araçlar, sınır birliklerine doğru hareket etti.

Çocuklar ellerinde Türk bayraklarıyla askerleri karşıladı. Sınırın sıfır noktasında yemek molası veren askerlerin daha sonra araçlarla Suriye’deki Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) ait gözlem noktalarına takviye olarak sevk edileceği öğrenildi.

 

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