Suriye sınırına fırtına obüsü ve askeri araç sevkiyatı

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İdlib gerginliği sürerken Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bölgeye askeri sevkıyatları da devam ediyor.

Türkiye’deki çeşitli birliklerden askerleri taşıyan yolcu otobüsü, Suriye sınırındaki Hatay’ın Reyhanlı ilçesine ulaştı. Bu sırada çok sayıda zırhlı personel taşıyıcı (ZPT), paletli vinç, mühimmat ile 4 fırtına obüsünden oluşan konvoy da bölgeye geldi.

Burada TIR'lardan indirilen araçlar, sınır birliklerine doğru hareket etti.

Çocuklar ellerinde Türk bayraklarıyla askerleri karşıladı. Sınırın sıfır noktasında yemek molası veren askerlerin daha sonra araçlarla Suriye’deki Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) ait gözlem noktalarına takviye olarak sevk edileceği öğrenildi.