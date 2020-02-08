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DHA
Haber Giriş: 08.02.2020 - 22:27,Son Güncelleme:/

Suriye sınırına dev sevkiyat! Askeri araçlar İslahiye'ye ulaştı

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Suriye sınırına dev sevkiyat! Askeri araçlar İslahiye'ye ulaştı

Türkiye’nin çeşitli illerindeki birliklerden sevk edilen obüs ve tankların taşındığı TIR’lar ve 300'ü aşkın askeri aracçtan oluşan konvoy Gaziantep’in İslahiye ilçesine ulaştı. Konvoyun Hatay üzerinden Suriye’ye geçeceği öğrenildi.

Farklı kentlerdeki askeri birliklerden sevk edilen üzerleri branda ile kapatılan obüs ve tankların taşındığı TIR’lar ile askeri araçlardan oluşan konvoy geniş güvenlik önlemleri altında İslahiye’ye ulaştı. Hatay’a giden konvoydaki araçların Cilvegözü Sınır Kapısı’ndan geçirilip, Suriye’deki üs bölgelerinde konuşlandırılacağı öğrenildi.

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