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Gündem
Mehmet KOCACIK/KIRIKHAN (Hatay) (DHA)
Haber Giriş: 05.02.2020 - 14:43,Son Güncelleme:/

Suriye sınırına askeri sevkiyatlar devam ediyor

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Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Hatay- Suriye sınır hattına zırhlı personel taşıyıcıları (ZPT) ile komando ve mühimmat sevkiyatı gerçekleştirildi.

Türkiye’nin çeşitli birliklerinden Suriye sınır hattına gönderilen (ZPT), komando ve mühimmat yüklü araçlardan oluşan askeri konvoy, geniş güvenlik önlemleri altında Kırıkhan ilçesinden geçerek Suriye sınır hattına geçiş yaptı. Askeri araçlar, komandolar ve mühimmatların ihtiyaç duyulan sınır birliklerinde konuşlandırılacağı öğrenildi.

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