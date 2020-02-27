Suriye sınırına askeri sevkiyat görüntülendi

Türkiye'nin farklı kentlerinden yola çıkarılan askeri araç ve personel konvoyu, öğle saatlerinde Kilis'e ulaştı. Suriye'de görev yapacak olan askerlerin de bulunduğu konvoyda, mayına dayanıklı 'Kirpi'ler ve mühimmat yüklü kamyonların bulunduğu görüldü.