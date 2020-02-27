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Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA)
Haber Giriş: 27.02.2020 - 12:45,Son Güncelleme:/

Suriye sınırına askeri sevkiyat görüntülendi

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Suriye sınırına askeri sevkiyat görüntülendi
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TÜRKİYE'nin farklı illerinden Suriye sınırına sevk edilen askeri araçların yüklü olduğu konvoy, Kilis'e ulaştı.

Türkiye'nin farklı kentlerinden yola çıkarılan askeri araç ve personel konvoyu, öğle saatlerinde Kilis'e ulaştı. Suriye'de görev yapacak olan askerlerin de bulunduğu konvoyda, mayına dayanıklı 'Kirpi'ler ve mühimmat yüklü kamyonların bulunduğu görüldü.

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