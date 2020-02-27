Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA)
Haber Giriş: 27.02.2020 - 12:45,
Suriye sınırına askeri sevkiyat görüntülendi
TÜRKİYE'nin farklı illerinden Suriye sınırına sevk edilen askeri araçların yüklü olduğu konvoy, Kilis'e ulaştı.
Türkiye'nin farklı kentlerinden yola çıkarılan askeri araç ve personel konvoyu, öğle saatlerinde Kilis'e ulaştı. Suriye'de görev yapacak olan askerlerin de bulunduğu konvoyda, mayına dayanıklı 'Kirpi'ler ve mühimmat yüklü kamyonların bulunduğu görüldü.
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