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Suriye politikası siyasi malzeme olmamalı

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#Meclis#Özgür Özel#Suriye
Suriye politikası siyasi malzeme olmamalı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 10, 2024 07:00

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bütçe konuşmasında Suriye’deki gelişmeler ve asgari ücret başta olmak üzere gündemdeki konularla ilgili konuştu.

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Özel şu mesajları verdi: “Biz doğruya doğru yanlışa yanlış diyen taraftayız. Suriye ile ilgili dünden itibaren yapılan açıklamalarda Suriye’nin toprak bütünlüğüne yapılan vurgu, demokratik ve özgür seçimler noktasındaki sağduyulu açıklamaları dikkatle takip ediyoruz. Türkiye, Suriye’ye maceracılıktan uzak bir noktadan barışçı bir çerçevede bakmalıdır. Türkiye’nin Suriye politikası siyasi malzeme olmayacak kadar önemlidir.

SÜREÇ MECLİS’TE YÜRÜTÜLMELİ

‘Türkiye’de Kürt sorunu yoktur’ diyen iktidar, ‘Öcalan gelsin Meclis’te konuşsun, bu iş çözülsün’ diyerek başka bir tartışmayı tercih etti. ‘Ben yaptım oldu’ anlayışıyla yeni bir dayatmanın içine girdiler. Ancak CHP tarihsel birikimiyle Kürt sorununun çözümünün doğru tarifini ortaya koymaktadır. Doğru olan, samimi, şeffaf, toplumsal mutabakata dayalı bir sürecin hiçbir aktör dışlanmadan 85 milyonu temsil eden Meclis zemininde yürütülmesidir. CHP, şehit ailelerinin evet demeyeceği hiçbir sürecin de içinde olmayacağını ifade etmiştir. (Kayyum) Artık bu demokrasi ayıbına son vermenin zamanı gelmiştir.

CHP’NİN ÖNERİSİ 30 BİN LİRA

Bugün asgari ücretlinin gerçek enflasyonu yüzde 80’i aşmışken, TÜİK enflasyonu bile yüzde 47 iken, işçiye yüzde 25-30 zammın makul olduğunu ifade eden insafsızlar vardır. Aç kalan asgari ücretli bu rakamlara alıştırılmaya çalışılmaktadır. Biz bu oyunlara gelmeyeceğiz. CHP’nin 2025 yılının sadece ilk yarısı için asgari ücret önerisi 30 bin liradır” 

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#Meclis#Özgür Özel#Suriye

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