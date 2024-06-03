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Suriye Milli Ordusu, Halep'in Afrin ilçesinde 'Harp Okulu' açtı

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#Suriye Milli Ordusu#Okul#Eğitim
Suriye Milli Ordusu, Halepin Afrin ilçesinde Harp Okulu açtı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 03, 2024 12:40

Suriye Milli Ordusu (SMO) Halep'in Afrin ilçesinde Savunma Bakanlığı Harp Okulu açtı. Okulda ilk aşamada 500 personele modern askeri eğitim verilecek.

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Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, 2017 yılında kurulan Suriye Geçici Hükümeti'ne bağlı SMO askerlerinin dönüştürülmesi ve geliştirilmesi projesi üzerine yapılan çalışmalar tamamlandı. Proje kapsamında SMO için modern ve çağdaş subayların yetiştirilmesi amacıyla 29 Mayıs'ta Halep'in Afrin ilçesinde, Savunma Bakanlığı Harp Okulu açıldı. Suriye Geçici Hükümeti ve SMO yetkililerinin katılımıyla açılan okulda ilk aşamada 500 personele modern askeri eğitim verilecek. Bu eğitimlerle SMO'nun çağdaş bir sevk ve idare yapısına geçişinin sağlanması amaçlanıyor. Yetiştirilecek personeller ile Suriye Geçici Hükümeti'ne bağlı silahlı kuvvetlerin merkezi, hukuki ve askeri niteliğinin yükseltilmesi hedefleniyor. Suriye Geçici Hükümeti programı çerçevesinde, askeri hukuk ve kolluk görevlerinin de modernize edilmesi planlanıyor.

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SMO, Suriye'nin kuzeyindeki bölgeleri rejim ve müttefiklerinden, terör örgütü PKK'nın Suriye kolu YPG'ye ve diğer terör örgütlerine karşı korumak için Suriye Geçici Hükümeti Savunma Bakanlığı'na bağlı Genelkurmay Başkanlığı'nın komutasındaki 3 kolordudan oluşuyor. SMO Afrin'den Resulayn'a kadar yaklaşık 5 bin kilometrekarelik alanda sivillerin korunması için çalışmalarını sürdürüyor. (DHA)

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#Suriye Milli Ordusu#Okul#Eğitim

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