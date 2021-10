Suriye mesajı: Artık tahammül kalmadı

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında, dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleşen Kabine Toplantısı yaklaşık 3 saat sürdü. Toplantı sonrasında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, özetle şunları söyledi:

GEREKEN ADIMLARI ATACAĞIZ

“Suriye’den ülkemize yönelik saldırıların kaynağı mahiyetindeki kimi yerler konusunda artık tahammülümüz kalmamıştır. Polislerimize yönelik son saldırı artık bardağı taşırmıştır. Bugün vefat eden İsmet Uçma’ya da Allah’tan rahmet diliyorum. En kısa sürede bu sorunların çözümü için gereken adımları atacacağız. Tehditleri, ya oralarda etkin olan güçlerle birlikte ya da kendi imkanlarımızla bertaraf etmekte kararlıyız.

FIRSATÇILARI TAKİP EDİYORUZ

Fahiş artışları içeriye sınırlı bir şekilde yansıtarak vatandaşlarımızın yanında olduğumuzu gösteriyoruz. Buna rağmen üreticilerimizi korumak için her türlü tedbiri alıyoruz. Milletimizin mağduriyetine yol açan fırsatçıları da yakından takip ediyoruz. Ekonomide büyümeden, ihracata aldığımız her yeni güzel haber geleceğimize daha umutla bakmayı sağlıyor. Cari dengemizi fazla yönünde sürekli geliştirerek büyütmeyi sürdüreceğiz. Bundan sonra Türkiye ekonomik olarak her geçen gün çok daha güçlenecektir.”

ÇEVRE ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI

“Salgın döneminde üretimde ve insan hareketliliğinde yaşanan kısmi yavaşlamanın bile dünyamızı ne kadar rahatlattığı uzaydaki görüntülerden görülüyor. Bir süredir dünya devletleri iklim değişikliğinin ağır sonuçlarını hafifletmek için çözüm arıyor. İklim değişikliği herkesi ilgilendiriyor. Önümüzdeki dönem yeşil kalkınma devrimini tüm çalışmaların merkezine yerleştirerek öncü ve etkin rol üstlenmekte kararlıyız. Sürecin ülkemize külfetlerini asgari düzeyde tutacak bir yaklaşımla yürüteceğimiz bu tarihi projeye destek verilmesini bekliyoruz. İklim değişikliği ve göç konusunda hayata geçirmeye planladığımız yeni yapısal düzenlemeleri sizlerle paylaşmak istiyorum.

KOORDİNASYON BİRİMİ KURULUYOR

Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın ismini Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olarak değiştiriyoruz ve bünyesinde İklim Değişikliği ve Koordinasyon birimi kuruyoruz.”

GÖÇ YÖNETİMİNE YENİ STRATEJİ

Son dönemde göç yönetiminde yeni strateji ve uygulamaları devreye alıyoruz. Türkiye 10 yıldır onurlu ve ahlaklı şekilde hayata geçirdiği insani güvenlik anlayışıyla sınırlarına gelen tüm mazlum ve mağdurlara kucak açmıştır. Dünyada ve bölgemizde yaşanan gelişmeler artık bu tabloyu aynı esneklikle devam ettirebilmemize imkan sağlamamaktadır.

TÜRKİYE ENGELLEDİ

Nitekim son beş yılda 2 milyon 350 bin kişiyi ülkemize giriş yapmadan sınırda engelledik. Sınırlarımız içinde yakaladığımız düzensiz göçmen sayısı 1 milyon 300 bini geçti. Türkiye yürüttüğü etkili sınır güvenliği politikasıyla Avrupa’nın üstesinden gelemeyeceği göçmen akınına uğramasını engellemiştir. Bu yükü tek başına üstlenmemiz mümkün değildir. Meselenin verilen sözler yerine getirilmemiş olsa da sadece maddi külfet paylaşımıyla çözülemeyecek boyuta ulaştığını herkes görmelidir. Avrupa başta olmak üzere göçmenlerin hedefi ülkelerden daha gerçekçi, samimi sorumluluk üstlenmelerini bekliyoruz.

ADIMLARI ATMAYA BAŞLADIK

Biz sınırlarımız içindeki göçmen meselesinin bir kısmının güvenli geri dönmelerini sağlamak bir kısmını ülkemize entegre etmek suretiyle çözeriz. Bu çerçevede uyum stratejilerimizi belirledik ve gereken adımları atmaya başladık. Gerisi sığınmacıların hedefi olan yerlerin sorunudur. Göçe kaynaklık ülkelerden göçün hedefi olan ülkeleri olduğu kadar tüm tarafları kucaklayan bir program geliştirilmediği sürece bu sorunun çözümünün mümkün olmayacağını biliyoruz.