Suriye ile askeri işbirliği hazırlığımız var

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, CNN Türk’te Gece Görüşü Programı’nda Hürriyet Ankara Temsilcisi Hande Fırat’ın sorularını yanıtladı. Fidan özetle şunları kaydetti:

“Türkiye olarak Suriye’de sadece İsrail değil herhangi bir ülkeyle çatışma niyetimiz yok. Suriye’nin Türkiye’nin milli güvenliğini tehdit edecek, operasyona, provokasyona maruz kalmasını da izleyemeyiz. Sadece bakmakla yetinmeyiz. İsrail’in şu anda yürüttüğü operasyonlar uzun vadede bölgesel savaş riskini yükselten konular.

İsrail de dahil, biz bize saldırmayan bir ülkeye saldırmayız. Bize komşu bir ülkede istikrarsızlık çıkarıyorsa buna seyirci kalamayız. Atılması gereken diplomatik adımlar varsa atarız.

5-6 YER VAR

(İsrail’in Suriye’ye hava saldırıları) Bizim Türkiye Cumhuriyeti olarak, vatandaş olarak bir kaybımız yok. 8 Aralık’tan itibaren tüm altyapı, üst yapı vuruluyor. Bizim deklare ettiğimiz bir üs yeri ve sayı yok. Ama terörle mücadele için askeri işbirliği hazırlığımız var, bölge ülkeleriyle, Suriye bağımsız olarak bizimle işbirliğine girdiği zaman biz buna hazırız. Zaten 5-6 yer var, 8-10 tane konu var. Ben bunları yalanlayacak ya da doğrulayacak değilim.

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İSRAİL’E AYAR VERMELİ

Netanyahu’nun hangi nedenle (ABD’ye) gittiğine dair spekülasyon yapmak istemiyorum ama şu anda Gazze’yi esas alan bir perspektifle ABD’nin Netanyahu’ya ayar vermesi, çizgi çizmesi gerekiyor. Günün sonunda Trump “Bu da İsrail’in adamı çıktı” sözünü duymak istemez. Bu kadar dünyayı karşısına alan bir insan bu hesaplaşmadan kaçınmayacaktır.

TEKNİK TEMAS VAR

Suriye’de biz operasyonları yaparken belli bir çatışmasızlık politikası olması gerekiyor. Daha önce Ruslar, ABD, İran ile çatışmasızlık politikası vardı. Buna İsrail’in de eklenmesi gerekiyor. Bunu temin edici teknik temasların olması normal. Muharip unsurların birbirlerini yanlış anlamasını önleyici teknik temasların olduğunu söyleyebilirim. Bunlar doğrudan oluyor.

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ERDOĞAN-TRUMP GÖRÜŞMESİ

Görüşme ile ilgili hazırlık ne zaman ve nerede olabilir konusunu konuşuyoruz. Türkiye’de olabilir ABD’de olabilir, mümkün olan en kısa zamanda olması konusunda irade beyanı var.

- CAATSA’dan kurtulmak iki ülkenin hukuku açısından önemli. Şu andaki çözüm arayışımız S400 konusunu da çözümlendirecek bir yaklaşım. Tüm bir CAATSA’nın başlangıç noktası S400.

- ABD’de yeni yönetim birçok dosyayı yeniden ele alıyor, konuları teker teker inceliyor. PKK konusu onlar için en son mesele. Trump yönetimi değerlendiriyor, bizim de konuşma ve yönlendirmelerimiz devam ediyor.

- (İmralı’nın PKK’ya çağrısı) Çağrı yapıldı, buna uyulmasını bekliyoruz. Biz devlet olarak kendi güvenliğimizi başkasının ne karar alacağına bırakmayız.

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- (Suriye’de YPG varlığı) Suriye hükümeti daha çok yeni. Örgütün bu süreci kullanması her zaman yaptığı bir şey. Biz Suriye rejimine dikkatli, hassas olmaları ve titizlikle çalışmalarını tavsiye ettik.

- (ABD vergileri) Türkiye açısından avantaj, dezavantaj göreceli bir konu. İçinde bulunduğunuz bölgelere etki alanı, bizim konuşlanmamız gibi konularda en realist senaryoya göre bile ümitvarım ben.

MANDACI DENMESİNİ TAŞIYAMAM

- (CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in açıklamaları) Bazı şeyler ağır şekilde gayretimize dokunuyor. Mandacı demek, bunu duyduğum zaman bu vatanın bağımsızlığı, güvenliği için kendi ellerimle göreve gönderip geri dönmeyen çocuklar geldi aklıma. Ben bunu taşıyamam. Kimsenin görmediği bilmediği muazzam bir savaş veriliyor bu ülkeyi ayakta tutmak için. Bir manda peşinde olsaydı Sayın Cumhurbaşkanımız her şey tıkır tıkır giderdi. Biz bağımsızlık peşinde olduğumuz için bu kadar mücadele veriyoruz. Bunu duymak ağır bir konu. Bu eleştirinin ötesinde bu devletin tarihine, bugününe yapılmış bir harekettir. Devlet olarak bunu taşımam mümkün değil. Bu manda lafını tarihin çöplüğünden çıkarıp bugüne taşımak başka bir psikolojinin ürünü. Bazı ifadeler kullanılmaz, bu ülkenin bir namusu, haysiyeti var, bu ülkeyle bu şekilde konuşamazsınız.