Suriye için en doğru yol bellidir

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Ankara’da düzenlenen ‘Yurtdışı Müteahhitlik Hizmetleri Başarı Ödülleri Töreni’nde özetle şunları söyledi:

“Suriyeli kardeşlerimiz çatışmalardan, yıkımlardan bunalmış durumda. Suriye halkı barış istiyor, huzur istiyor. Arap’ıyla, Türkmen’iyle, Kürt’üyle, Nusayri’siyle kardeşçe yan yana yaşamak istiyor. Yıllardır çatışmaların bütün yükünü omuzlarında taşıyan Suriyeli çocuklar artık silah ve bomba sesi duymak istemiyor. Gelinen noktada kimsenin ne uğruna olursa olsun Suriye halkına yeni bedeller ödettirmeye hakkı yoktur.

TERÖRÜN RAF ÖMRÜ DOLDU

Terörün, şiddetin, silahın raf ömrü dolmuş, bunların devri kapanmış; bilhassa daha 14-15 yaşındaki çocukları öne sürüp çocukların arkasına saklanıp onların kanı ve canı üzerinden netice alma imkanı kalmamıştır. Devlet içinde devlet olmaz. Devlet içinde ayrı silahlı güç olmaz. Paralel ordu olmaz. Varılan anlaşmanın ruhuna uygun şekilde meseleyi suhuletle çözmek yegane çıkış yoludur. Biz bu konuda aklıselimin, hırsa ve ihtirasa galip gelmesini istiyoruz.

KÜRT VATANDAŞLARIM OYUNA GELMESİN

Bilhassa Kürt kardeşlerimden, Kürt vatandaşlarımdan rica ediyorum; bizim ezeli ve ebedi kardeşliğimize darbe vurmayı, aramıza nifak sokmayı amaçlayan oyunlara gelmeyin. İstismarcılara prim vermeyin. Fitneyi, fesadı, ayrışmayı, nefreti körüklemeye çalışanlara lütfen itibar etmeyin. Türkiye Cumhuriyeti 86 milyon vatandaşıyla, özellikle önünü ve yönünü kendisine dönmüş 10 milyonların da en güvenli sığınağıdır, yuvasıdır, güvencesidir. Bu devlet, adını duyunca gözleri umutla parıldayan herkesin devletidir. Türkiye sadece sınırlarının ötesinde değil, dünyanın hiçbir yerinde dost ve kardeşlerinin sıkıntı çekmesine kayıtsız kalmaz, seyirci kalmaz.

SURİYE’NİN KUZEYİNE İNSANİ YARDIM

Biz tarihimiz boyunca ihtiyaç sahiplerini hiçbir ayrım yapmadan bağrına basan bir millet olduk, bugün de aynı samimiyetle hareket ediyoruz. Sınırımızın ötesinde yaşayan Kürt kardeşlerimizden gelen insani yardım taleplerini, Suriye hükümetiyle yakın işbirliği içinde karşılıyoruz. AFAD’ımızın, Kızılay’ımızın yanı sıra insani yardım kuruluşlarımız da Suriye’nin kuzeyindeki ihtiyaç sahiplerine el uzatıyor, yardım ulaştırıyor. Suriye hükümeti de en başta Cumhurbaşkanı Sayın Ahmet Şara olmak üzere bu konuda gerçekten çok büyük bir hassasiyet sergiliyor. Yani kimsenin zarar görmemesi, kimsenin mağdur olmaması, daha fazla kan akmadan meselenin çözülmesi için son derece sağduyulu bir yol izleniyor. Türkiye olarak bunu son derece kıymetli buluyoruz.

ATEŞKES VE TAM ENTEGRASYONUN ÖNEMİ

İki yanlış bir doğru etmeyeceği gibi üç yanlış da bir doğru etmez. Biliyorsunuz, Suriye’de 10 Mart Mutabakatına uyulmayarak büyük bir hata yapıldı. 4 Ocak’taki görüşmeler sonuçsuz bırakılarak bir diğer yanlışa imza atıldı. 18 Ocak’ta tesis edilen ateşkes ve tam entegrasyon anlaşmasının hayata geçirilmesini bu bakımdan çok ama çok önemsiyoruz. Aklın yolu, vicdanın yolu birdir. Suriye için en doğru yol da bellidir. Aynı hataları, aynı yanlışları tekrarlayarak hiçbir yere varılamayacağını herkesin görmesini arzu ve temenni ediyorum.”

İNŞA VE İHYA SEFERBERLİĞİ BAŞLAYACAK

- ERDOĞAN “Şimdi emeklerimizin, çabalarımızın, fedakârlık ve sabrımızın semerelerini birçok alanda toplayacağımız bir döneme giriyoruz” diyerek şöyle devam etti: “Gazze’de mazlumlara sahip çıkmamızın, Suriye’de 13.5 yıl boyunca kardeşlerimize kucak açmamızın, küresel siyasette ilkeli, onurlu, vicdanlı bir duruş sergilememizin bereketini inşallah ziyadesiyle göreceğiz. Özellikle Suriye istikrara ve güvene kavuştukça bunun olumlu etkilerini başta biz olmak üzere tüm komşu ülkeler doğrudan hissedecek. Ticaret hızlanacak, yatırımlar artacak, turizm gelişecek. İnşallah Suriye’nin tamamında, bilhassa da eski rejimin varil bombalarıyla enkaza çevirdiği yerleşim yerlerinde büyük bir inşa ve ihya seferberliği başlayacak. Bölgemizde artık çok farklı rüzgârlar esecek. 8 Aralık devriminin üzerinden henüz 1 yıl geçmişken Suriye’de daha önce hayal dahi edilemeyen adımlar atıldı. Ekonomik yaptırımlar kalktı. Eski rejim döneminde çöken devlet sistemi tekrar toparlandı. 600 bini ülkemizden olmak üzere milyonlarca Suriyeli muhacir vatanlarına tekrar geri döndü. Cumhurbaşkanı Şara’nın yayımladığı son kararname ile Esed rejiminde vatandaş bile sayılmayan Kürt kardeşlerimizin temel haklarının güvenceye alındığını görmekten büyük bir memnuniyet duyuyoruz.”

2025’TE REKORLAR KIRDIK

- CUMHURBAŞKANI Erdoğan konuşmasında ekonomik verileri de şöyle sıraladı:

“Türk müteahhitleri, güçlü mühendislik birikimimizi, güvenilirliğimizi dünyanın farklı ülkelerine taşıyor. Türk inşaat şirketleri son yıllarda dünyanın en prestijli firmaları arasında yer almayı başarmıştır. Dünyanın 138 ülkesinde 12 bin 816 proje kapsamında 557 milyar dolardan fazla iş almış durumdayız.

- Dünyanın en büyük uluslararası müteahhitlik firması listesinde yer alan 250 firmanın 45’i Türk firmaları oldu. İlk 100 firma arasına 8 Türk firması girmiş, ikisi ilk 50 arasında yer almıştır. 45 Türk firmamızın uluslararası projelerden elde ettikleri gelir 20.8 milyar doları buldu.

- Küresel ölçekte elde edilen bu başarılar mevcut ekonomik konjonktürde çok daha anlamlı hale geliyor. 2025 yılı ekonomide hedeflerimize büyük ölçüde ulaştığımız dengelerin tekrar yerine oturduğu enflasyonla mücadelede önemli kazanımların elde edildiği bilhassa ihracat ve turizmde rekorlar kırdığımız bir yıl olmuştur.

- Enflasyon yüzde 30.89 son 49 ayın en düşük seviyesine indi.

- Merkez Bankası rezervleri tarihimizde ilk defa 200 milyar dolar bandını aştı.

- İşsizlik oranımız son 31 aydır tek hane seyrini koruyor.

- Küresel talebin zayıfladığı ve korumacılığın arttığı 2025 yılında Türkiye üretim gücünü ve rekabetçiliğini koruyarak mal ihracatında 273.4 milyar dolarla Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırmıştır. 2025 yılında 121 milyar dolar hizmet ihracatı hedefimize yıllıklandırılmış olarak eylül ayında ulaştık.”

NAZAR BONCUĞU HEDİYE EDİLDİ

- Yurtdışı Müteahhitlik Hizmetleri Başarı Ödülleri Töreni’nde Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve Türkiye Müteahhitler Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Eren, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a camdan yapılan nazar boncuğu figürünü hediye etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da firma temsilcilerine ödüllerini verdi.

NİJERYA CUMHURBAŞKANI BEŞTEPE’DE

- Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Nijerya Cumhurbaşkanı Bola Ahmed Tinubu’yu Beştepe’de ağırladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuğunu ana giriş kapısında karşıladı. Erdoğan ve Tinubu tören alanındaki yerlerini almasının ardından iki ülkenin milli marşları çalındı. Törende, tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerler de yer aldı, 21 pare top atışı yapıldı. Nijerya Cumhurbaşkanı Bola Ahmed Tinubu, Muhafız Alayı Tören Kıtası’nı “Merhaba asker” diyerek selamladı. Birbirlerine heyetlerini takdim eden Erdoğan ve Tinubu, merdivenlerde Türkiye ve Nijerya bayrakları önünde tokalaşarak basın mensuplarına poz verdi.

NİJERYA İLE 9 ANLAŞMA

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, “Nijerya aynı zamanda İslam İşbirliği Teşkilatı ve D-8 bünyesinde Filistin başta olmak üzere İslam dünyasını ilgilendiren birçok konuda yakın işbirliği halinde olduğumuz stratejik önemde bir ülke. Afrika’nın bilhassa sahil bölgesinde filizlenen terör örgütleri maalesef tüm kıtanın huzuruna tehdit teşkil ediyor. Sayın Tinubu’nun liderliğinde terörle mücadelesinde dost Nijerya halkının yanındayız” dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nijeryalı mevkidaşı Bola Ahmed Tinubu’n ile düzenlediği ortak basın toplantısında şunları söyledi:

5 MİLYAR DOLAR TİCARET HEDEFİ

“Nijerya bizim için dost bir ülke olmasının ötesinde 230 milyonluk nüfusuyla sahra altı Afrika’daki en yakın ticaret ortaklarımızdan biridir. Nijerya aynı zamanda İslam İşbirliği Teşkilatı ve D-8 bünyesinde Filistin başta olmak üzere İslam dünyasını ilgilendiren birçok konuda yakın işbirliği halinde olduğumuz stratejik önemde bir ülkedir. Sayın Cumhurbaşkanı ve kıymetli heyetiyle ticaret, yatırımlar, enerji, eğitim ve savunma sanayi alanlarındaki ilişkilerimizi bugün etraflıca değerlendirdik. 2021 Ekim ayında Nijerya’ya yaptığım ziyaretle çerçevesini çizdiğimiz işbirliğimizi çok daha ileri taşıyacak kararlar aldık. Bu noktada bizim gibi Nijerya tarafında da güçlü bir siyasi irade ve kararlılık olduğunu memnuniyetle müşahede ediyorum.”

İKİ ÜLKE İÇİN ÖNEMLİ OLAN...

Nijerya Cumhurbaşkanı Bola Ahmed Tinubu ise şunları söyledi: “Her iki ülke için önemli olan hususların hepsini ele aldık. Ticaret, çifte vergilendirme önlemleri, bir takım engellerin ortadan kaldırılması, bütün bunları görüştük. Ve birlikte çalışmaya, birlikte refah kurmaya hazır olduğumuzu gördük. Bilhassa ekonomik faaliyetlerimizin için faydalı olacak faaliyetleri konuştuk. Afrika kıtasının istikrarının yapılabilecek katkılardan bahsettik.” Liderler Türkiye ve Nijerya arasında; kültür, medya ve iletişim, eğitim, ticaret, savunma, diplomasi akademisi alanlarında 9 anlaşma imzaladı.

TRUMP İLE TELEFONDA SURİYE’Yİ GÖRÜŞTÜ

- CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ile bir telefon görüşmesi yaptı. İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre görüşmede, Türkiye-ABD ikili ilişkileri, Suriye’deki son durum, Gazze Barış Kurulu çalışmaları, savunma sanayii başta olmak üzere ticari ilişkiler ile bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile ABD arasındaki işbirliğini geliştirmek için adımlar atmayı sürdüreceklerini, ilişkilerin her alanda ileri taşınmasının iki ülkenin de müşterek menfaatine olduğunu ifade etti. Erdoğan, Türkiye’nin komşusu Suriye’de ateşkes ve entegrasyon anlaşmasının tam olarak uygulanmasına büyük önem verdiğini, bu konuda

ABD ve Suriye makamlarıyla eşgüdüm içinde süreci yakından takip ettiklerini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze Barış Kurulu’nun hayırlı çalışmalara imza atmasını temenni ettiğini, Gazze’deki insani felaketin sonlandırılması ve Gazze’nin yeniden inşa edilmesi ile bölgemizde kalıcı barışın önünün açılacağına inandığını söyledi.