Suriye Geçici Hükümeti Başkanı Abdurrahman Mustafa: Tel Rıfat halkı evlerine dönecek

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Suriye Geçici Hükümeti Başkanı Abdurrahman Mustafa, CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın moderatörlüğündeki Tarafsız Bölge programında Suriye'deki son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu. Abdurrahman Mustafa şunları söyledi:

Tel Rıfat ve çevresi terör örgütlerinden temizlendi. Sivillere güvenli koridor sağlandı. Yakında PKK Halep ve kuzeyden temizlenmiş olacak. Şu anda o kadar mayın düzenekler yerleştirmişler ki onları temizlemekle meşgulüz. Tel Rıfatlılar evlerine dönecekler. Operasyona her zaman hazır durumundayız. PKK 2019'da çekilecekti ama uygulamadılar. Münbiç'in etrafında bir sürü yerleşim yeri var. Münbiç ve Fıratın doğusunun alınması da ana hedefimizdir. SMO Suriye Geçici Hükümeti'ne bağlı olan kademe komitesiyle yönetilen bir yapı, kurumdur. Bugün Halep büyük bir mozaiktir. Çok özenle orayı Halep halkı kendisi sivil yönetimle dünyaya örnek göstermemiz lazım. İyi bir yönetimle Batılı ülkelerin eline koz vermeden hassas davranmamız lazım. Öğretmenlerin polislerin görevlerine devam etmesi lazım. Halep'in il meclisiyle yönetilmesi lazım. Etnik ve dini birleşenlerin oranlarına göre hakiki bir temsil olması lazım.

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"HALEP HALKIYLA TEMAS HALİNDEYİZ"

Görüşmeler devam ediyor. Halep halkıyla direkt temas halindeyiz. Yarın bir görüşme daha yapacağım. Onları da dinleyeceğim. Halep'e kolay girilmesinin sebebi bir rejim gücünde çöküş ve iki halk tabanında güç olmamasıdır. Şu an rejimden kurtulduk diyorlar iki üç ay sonra muhalifler ne yaptılar diyecekler. İsrail şu an fiili olarak var. Bugün masanın iki tarafı var. Muhattap alınan biziz. Halep'i sivillerin yönetmesi lazım. HTŞ'nin olduğu bölgelere PYD'nin olduğu bölgeler gibi davranamam. İnce ayrılıklar var aralarında. Halep'te 1 milyona yakın insan var.

"SURİYE DOSYASI YENİDEN GÜNDEME GELDİ"

Suriye Geçici Hükümeti'ne dünya tarafından siyasi tanınırlık tanındı. Esed ve müttefiklerinin taktiği, uluslararası toplumun tutumu netleşmedi o yüzden biraz durup gözlemlemek lazım. Suriye dosyası devletlerin yeniden gündemine geldi. Bunu bir siyasi kazanıma çevimek için çaba harcamamız lazım. Rusya ve ABD'nin tutumu önemli. Bunlara karşı yürüttüğümüz tüm operasyonlarda biz kazandık. Dostlarımızın da desteğiyle inşallah bunu kazanacağız. Şu anda 2015'teki rejim gücünü gördük, direnme gücü yok. Lavrov'un açıklaması vardı 2015'te biz destek vermesek düşmüştü diye.

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Türkiye'ye göç en çok Halep'ten oldu. Çağrı yapmama gerek yok, sadece Türkiye'den değil dünyadan dönerler. Esad'ın patronlarının da demesi lazım Rusya, 12 senedir İsrail patron. Amaç İran'ın gücünü azaltmaktır. Nihai sevinmek Şam'daki rejimin değişmesidir. Halep'i muhalifler kazandı. Bundan sonra Halep'in en iyi şekilde yönetilmesi için elimizden geleni yapmamız lazım.