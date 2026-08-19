×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile Enerji Bakanı Bayraktar görüştü

Güncelleme Tarihi:

#Suriye-Türkiye İlişkileri#Enerji İşbirliği#Ahmed Şara
Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile Enerji Bakanı Bayraktar görüştü
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 19, 2026 18:17

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

Suriye Cumhurbaşkanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, başkent Şam’daki Halk Sarayı'nda yapılan görüşmeye, Suriye Enerji Bakanı Muhammed el Beşir de katıldı.

Görüşmede iki ülke arasında enerji sektöründe işbirliği ve ortaklığı güçlendirme yolları ele alındı.

Taraflar, enerji sektörünün geliştirilmesine ve istikrarının desteklenmesine katkı sağlayacak adımların atılması konusunda görüş alışverişinde bulundu.

Türkiye ile Suriye arasında bugün madencilik alanında stratejik ortaklık geliştirilmesine yönelik "Fosfat Alanında Mutabakat Zaptı" imzalanmıştı.

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Suriye-Türkiye İlişkileri#Enerji İşbirliği#Ahmed Şara

BAKMADAN GEÇME!