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Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile Bakan Çiftçi bir araya geldi

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#Suriye-Türkiye İlişkileri#Ahmed Şara#Mustafa Çiftçi
Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile Bakan Çiftçi bir araya geldi
Oluşturulma Tarihi: Haziran 30, 2026 19:39

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve beraberindeki heyeti başkent Şam'daki Halk Sarayı'nda kabul etti.

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Görüşmeye, Türkiye'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz ile Suriye İçişleri Bakanı Enes Hattab da katıldı.

Suriye Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede iki ülke arasındaki güvenlik işbirliği ve koordinasyonun güçlendirilmesine yönelik adımlar ele alındı.

Taraflar ayrıca, ortak güvenlik tehditleriyle mücadelede tecrübe paylaşımı ve koordinasyonun artırılması konularını değerlendirdi.

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Görüşmede, iki ülke arasındaki işbirliğinin geliştirilmesinin bölgesel güvenlik ve istikrara katkı sağlayacağı vurgulandı.

Çiftçi, Şam temasları kapsamında daha önce Suriye İçişleri Bakanı Enes Hattab ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Bakanı Raid Salih ile de bir araya gelmişti.

 

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#Suriye-Türkiye İlişkileri#Ahmed Şara#Mustafa Çiftçi

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