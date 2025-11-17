×
Suriye, Çin'e 400 savaşçı teslim edileceği iddialarını yalanladı

Suriye, Çine 400 savaşçı teslim edileceği iddialarını yalanladı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 17, 2025 21:54

Suriye, Fransız haber ajansı Agence France-Presse'in (AFP), Suriye hükümetinin 400 savaşçıyı Çin'e teslim etmeyi planladığı iddialarını yalanladı.

Suriye resmi haber ajansı SANA'ya konuşan Dışişleri Bakanlığından ismi açıklanmayan bir yetkili, "Fransız haber ajansı AFP'nin, Suriye hükümetinin herhangi bir savaşçıyı Çin'e teslim etmeyi planladığı yönündeki iddiası gerçeği yansıtmamaktadır." ifadelerini kullandı.

AFP'nin bugün yayınladığı haberde, Suriye'nin 400 Uygur savaşçıyı Çin’e teslim etmeye hazırlandığı ve bu konunun Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani’nin Pekin ziyareti sırasında görüşüleceği iddia edilmişti.

