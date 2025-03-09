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'Suriye Başkonsolosluğu çevre tedbiri' kapsamında bazı yollar kapatılacak

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#İstanbul Emniyet Müdürlüğü#Suriye Başkonsolosluğu#Kapalı Yollar
Suriye Başkonsolosluğu çevre tedbiri kapsamında bazı yollar kapatılacak
Oluşturulma Tarihi: Mart 09, 2025 05:53

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından, "Suriye Başkonsolosluğu çevre tedbiri" kapsamında 9 Mart 2025 Pazar günü kapatılacak yollar ve alternatif güzergâhlar açıklandı.

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Çeşitli marjinal gruplar ve STK'ların İstanbul’daki Suriye Konsolosluğu önünde eylem çağrısı yapması üzerine alınan bir tedbirler kapsamında kapanacak yollar saat 08.00 ile program bitimine kadar olan zamanı ifade ediyor. Bu saat aralığında kapanacak yollar; Maçka Caddesi - Abdi İpekçi Caddesi kesişiminden Teşvikiye Cadde kesişimine kadar, Teşvikiye caddesi - Maçka Caddesi kesişiminden Vali konağı Caddesi kesişimine kadar, Nişantaşı Ihlamur Yolu Sokak ve Atiye sokak olarak belirlendi.

Kapanacak yolların alternatif güzergahları ise şöyle açıklandı; Valikonağı Caddesi, Rumeli Caddesi, Abdi İpekçi Caddesi, Bostan Sokak, Osman F. Seden Sokak, Bronz Sokak, Hüsrev Gerede Caddesi, Akkavak Sokak, Ahmet Fetgari Sokak, Mim Kemal Öke Caddesi.

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#İstanbul Emniyet Müdürlüğü#Suriye Başkonsolosluğu#Kapalı Yollar

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