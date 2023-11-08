Süreyya Karabulut: Mezardan Cem Garipoğlu'nun çıkacağına inanmıyorum

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Münevver Karabulut'u vahşi bir şekilde katlettikten sonra cezaevinde hayatını kaybeden Cem Garipoğlu'yla ilgili tartışmalar gündem olmaya devam ediyor. Cem Garipoğlu'nun babası Mehmet Nida Garipoğlu "Huzurumuz kalmadı, oğlumun mezarı açılsın" diyerek Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'na DNA eşleştirmesi için oğlunun mezarının açılması talebiyle dilekçe verdi.

Münevver Karabulut'un babası Süreyya Karabulut, yaşanan bu gelişmeyle ilgili Nur Tuğba İle Laf Aramızda programında konuştu. Süreyya Karabulut şu ifadeleri kullandı:

"BU İŞİN İÇİNDE BİR OYUN VAR AMA DEVLETE GÜVENMELİYİZ"

Cem Garipoğlu'nun babasını birkaç kez adliyede gördüm. Karakteri düzgün insanlar değil bunlar. Oyun içinde oyun oynuyorlar. Bu işin içinde de bir oyun var ama devlete güvenmeliyiz. Ben çok hırpalandım ama avukatım dik durdu. Dik durmasaydı ben daha hırpalanırdım.

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"CEM GARİPOĞLU'NUN ÇIKACAĞINA İNANMIYORUM"

Televizyonlarda söylediğim zaman duyarsız kaldılar. Mezarın içerisinden Cem Garipoğlu'nun çıkacağına inanmıyorum. Açacaklar 'Cem Garipoğlu diyecekler' ve kapatacaklar. Ben de ruhu cehenneme diyeceğim ve bu konuyu kapatacağım. Ben yoruldum artık.

"GÖZLE GÖRMEDİKTEN SONRA İNANILMAZ"

En büyük sıkıntı Silivri Cezaevi'nde cellatın resmini görüyor avukatım ve eşim. Kendisini görsek ne olacak? Keşke ben görseydim ama tedavi görüyordum. Gözle görmedikten sonra inanılmaz. Bana sokaktaki insanlar sahip çıktı.

"TÜYLERİM DİKEN DİKEN OLDU"

Ben bu gelişmeyi duyunca tüylerim diken diken oldu. Kılıf hazırlamışlar, kılıfına uydurmuşlar. Uydurduktan sonra Nida Garipoğlu 'Ben de mezarın açılmasını istiyorum' diyor. 10 senedir neredesin? Her şeyden önce insan olsunlar. Bunlar insanlıktan nasibini almamışlar. Adli Tıp Kurumu'nda beni perişan ettiler. Ben iddia ediyorum. Rahmetlinin cesedine sahip çıkamadım. Niye çıkamadım? Başka cesetteki spermi kızımın iç çamaşırını yerleştirdiler. Mahkeme başkanına ulaştılar. Bu değişti. Bunların hepsi kayıt altında. Anlatıyorum ama kendim dinliyorum. Derdime çare olan kimse yok.

"HUKUK İÇİNDE MÜCADELEMİ SÜRDÜRÜYORUM"

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Garipoğlu deyince akla direkt şaibe geliyor. Ben ilk defa söylüyorum. Paralarına güvendiler, sağı solu darmaduman ettiler. Mezarın açılacağına inanmadıkları için 'Mezarın açılmasını istiyoruz' diye beyan veriyorlar. Ben hukuk içinde mücadelemi sürdürüyorum. Bunlar insanları kandırıyorlar. Benim başıma gelen pişmiş tavuğun başına gelmez. Lanetlenmiş bir aile. Nida ve Hayyam Garipoğlu'na şunu söylemek istiyorum. Sizde bir babasınız. Benim rahmetli kızım sağolsaydı torunlarım olacaktı ve rahat yaşayacaktım. Ama Allah sizin cezanızı verecek. Benim çektiğim sıkıntıyı Allah size de çektirsin.

"İNTİHARIN EŞİNE GELDİM"

Utanamadan, sıkılmadan dalga geçiyorlar. 'Mezarın açılmasını biz de istiyoruz' diyorlar. Cezaevinde apar topar cesedi gönderdiniz. Ne oldu peki? Dava sürüyor. Çünkü sokaktaki insan bu davanın peşini bırakmıyor. Ben niye devletle uğraştım, niye üzüldüm. İntiharın eşine geldim. Çok büyük sıkıntılar çektim.

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"O YAŞIYOR OLSA YÜZÜNE TÜKÜRÜR GİDERİM"

Orada Cem Garipoğlu'nun yattığına inanmıyorum. Utanmadan aile boyu cinayetin işlendiği koltuktapoz veriyorlar. Cellata bir şey denmez. Onun Allah'ı kitabı dini olmaz. O yaşıyor olsa yüzüne tükürür giderim.

Mezar açılsın bakalım. Haber verirlerse mezarın açılışına giderim. Neden daha önce müracaat etmedin mezarın açılması için? Avukatım 'Mücadelemiz sürecek' diyor. Zannedersem onun tereddütleri var. Çok büyük mücadele verdi kendisi. Çok zor şeyler yaşadım. Gırtlak kanseri oldum. Doktorlar bana 15 gün mühlet verdi. 'Öleceksin' dediler. Bunlar kayıt altında.

"BABA PARA PEŞİNDE" DİYENLERE CEVAP

Bir avuç insan diyor ki 'Baba para peşinde'. Lanet olsun. Garipoğlu'nun parası tuvalet kağıdı olur. Yaşaması beni huzurlu bırakırdı. Cezasını çekmedi. Cezasını çekmesini isterdim. İnşallah yaşıyordur, yakalanır ve cezaevine girer.

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"O OLMASAYDI BEN YA CEZAEVİNDEYDİM YA DA MEZARDAYDIM"

İlahi adalet er geç yerini bulacaktır. Bunun mücadelesini veriyorum. Avukatım Rezzan Epözdemir'e teşekkür ediyorum. O olmasaydı ben ya cezaevindeydim ya da mezardaydım. Garipoğlu ailesi kirli ilişkiler teklif ettiler. Beni satmadı. Sonuna kadar direndi. Bu mezarın açılması konusunda da sonuna kadar direnecektir.