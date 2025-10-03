×
HABERLERGündem Haberleri

Süresiz nafaka yeniden masada

Güncelleme Tarihi:

#Adalet Bakanlığı#Nafaka#Boşanma
Oya ARMUTÇU
Oluşturulma Tarihi: Ekim 03, 2025 07:00

Adalet Bakanlığı, süresiz nafakayı yeniden masaya yatırıyor. Boşanma davalarında yeni modele geçilmesi ve zorunlu aile arabuluculuğu da tartışılıyor. Yeni modele göre önce boşanma davası karara bağlanacak.

Taraflara yeni bir yaşama adım atma imkânı sağlanacak. Sonra velayet, nafaka ve mal paylaşımı gibi maddi konular ayrı bir dava olarak sürdürülecek. Böylece boşanma davaları kısa sürede sona erecek. Taraflar özellikle kadınlar yıpranmayacak.

YENİ UYGULAMA 11. PAKETTE

Bakan Tunç, TBMM’nin 28. dönem 4. yasama yılı açılışı dolayısıyla Meclis’te önceki gün düzenlenen resepsiyonda Hürriyet’e şu açıklamaları yaptı: “Aile hukuku ile ilgili konular şu anda 11. yargı paketinde ve gündemimizde. Süresiz nafakada kadınlarımızın mağdur edildiği bir düzenleme yapmayız. Ama uzun süren nafaka ödemelerinden dolayı da mağduriyet yaşadığını söyleyenlerle ilgili olarak o eleştirileri de dikkate alarak, burada hakkaniyetli bir düzenleme yapılabilir mi yapılamaz mı bakıyoruz. Bu hassas dengeyi korumak lazım.”

