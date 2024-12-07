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Sürekli arıza veren yürüyen merdivende inceleme... 'Stop' düğmesine 66 günde 466 kez gereksiz yere basılmış

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#Kocaeli#İzmit#Yürüyen Merdiven
Sürekli arıza veren yürüyen merdivende inceleme... Stop düğmesine 66 günde 466 kez gereksiz yere basılmış
Oluşturulma Tarihi: Aralık 07, 2024 17:23

Kocaeli'nin İzmit ilçesi Mimar Sinan Üst Geçidi'ndeki yürüyen merdivenlerde sürekli arızalar yaşanması nedeniyle inceleme başlatıldı. Yapılan incelemede 66 günde 466 kez 'stop' düğmesine gereksiz yere basıldığı raporlandı.

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Kent genelindeki yürüyen merdivenlerde yaşanan arızalar nedeniyle, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Enerji İzleme Programı ve Enerji İzleme Merkezi ekipleri inceleme başlattı.

Ekipler, teknik cihaz ve güvenlik kamera incelemesi yaptı. Bu kapsamda, Mimar Sinan Üst Geçidi'nde 66 günde 466 kez 'stop' düğmesine gereksiz yere basıldığı raporlandı.

Halkın acil durdurma düğmelerine basmaları sonucu çalışmadığı anlaşılan merdivenlere ekipler tarafından ortalama 4 dakikada müdahale edildiği aktarıldı.

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#Kocaeli#İzmit#Yürüyen Merdiven

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