Sürekli arıza veren yürüyen merdivende inceleme... 'Stop' düğmesine 66 günde 466 kez gereksiz yere basılmış

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Kent genelindeki yürüyen merdivenlerde yaşanan arızalar nedeniyle, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Enerji İzleme Programı ve Enerji İzleme Merkezi ekipleri inceleme başlattı.

Ekipler, teknik cihaz ve güvenlik kamera incelemesi yaptı. Bu kapsamda, Mimar Sinan Üst Geçidi'nde 66 günde 466 kez 'stop' düğmesine gereksiz yere basıldığı raporlandı.

Halkın acil durdurma düğmelerine basmaları sonucu çalışmadığı anlaşılan merdivenlere ekipler tarafından ortalama 4 dakikada müdahale edildiği aktarıldı.