Süreçte ‘rapor’ mesaisi

TERÖRSÜZ Türkiye sürecinin yasama ayağını yürüten TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, dinlemelerin tamamlanmasıyla rapor yazım aşamasına geçti. İmralı Yüksek Güvenlikli Cezaevi’nde geçen pazartesi Öcalan’ın beyanlarını alan üç kişilik milletvekili heyeti gerekli bilgilendirmeleri yaptı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, DEM Parti Grup Başkan Vekili Gülistan Koçyiğit ve MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, İmralı Adası’ndan dönmelerinin hemen ardından İstanbul’da bir araya geldikleri Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş’a görüşmeyle ilgili ayrıntıları aktarmıştı. Ardından parti yöneticileri, liderleri bilgilendirdi. Önceki gün MHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldız’ın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yayman’ın da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a giderek görüşmenin ayrıntılarını aktardıkları öğrenildi. DEM Partili Koçyiğit de partisinin yönetimine gerekli bilgileri verdi.

AK PARTİ’DE ÖZEL TOPLANTI

AK Parti’nin süreç komisyonu üyesi milletvekilleri de dün Meclis’te özel bir toplantı yaptı. AK Parti’nin Koordinatör Grup Başkan Vekili Abdulhamit Gül başkanlığındaki toplantıda Yayman da komisyon üyelerine İmralı Cezaevi’ndeki görüşmeyle ilgili bilgi verdi. Toplantıda komisyon çalışmaları, rapor yazım süreci, oluşturulacak politika belgesi, komisyonun 19’uncu toplantısının gündemi ve bundan sonra atılacak adımlar değerlendirildi. AK Partili Yayman toplantıya girişinde İmralı ziyaretine ilişkin sorular üzerine, “Bu konuyla ilgili açıklama yok. Raporumuzu çalışacağız. Bir açıklama yapmıyoruz” demekle yetindi. Basına kapalı görüşme 2 saat 45 dakika sürdü.

KOMİSYONA SUNUM HAFTAYA

İmralı heyetince üst komisyona yapılacak bilgilendirmeyle ilgili toplantının da gelecek hafta yapılması bekleniyor. Komisyonda temsil edilen AK Parti, CHP, DEM Parti, MHP, YENİ YOL, TİP, EMEP, YRP, HÜDA-PAR ve DSP süreci ilerletmeye yönelik yasa teklifleri ile diğer mevzuat önerilerini yarın akşama kadar Meclis Başkanlığı’na iletecek. Komisyonun gelecek hafta yapacağı 19’uncu toplantının ardından rapor yazımına geçmesi ve raporunu hızlıca tamamlaması öngörülüyor. Komisyonun raporunda, silah bırakan teröristlerin eve dönüş süreçleri ve sosyal hayata katılımlarına yönelik zorunlu yasal düzenlemeler ile destek programı tavsiyeleri yer alacak. Bu rapordaki önerilerin uygulamaya geçmesi için ayrıca Meclis Başkanlığı’na yasa teklifleri sunulması ve bunların ihtisas komisyonları ile Genel Kurul’da onaylanması gerekiyor.

TİP’TEN TUTANAK TALEBİ

Öte yandan Türkiye İşçi Partisi (TİP), Öcalan ile yapılan görüşmenin tutanaklarının kamuoyuyla paylaşılmasını istedi. TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, partisi adına Komisyonu Başkanlığı’na verdiği dilekçede “Tüm sürecin Meclis çatısı altında ve şeffaf şekilde yürütülmesinin sağlanması açısından İmralı görüşmesinin tutanakları komisyon ve kamuoyuyla paylaşılmalıdır” dedi.