Süreçte ‘netlik’ polemiği

Partisinin dünkü Parti Meclisi toplantısının açılışını yapan Hatimoğulları güncel konularda şunları söyledi:

YASA YAPMA YETKİSİ SİZDE

“Türkiye’de İran savaşını bahane ederek yaşanan ekonomik krize kılıf bulmaya çalışan bir iktidar gerçeği var. Bu zararları azaltmak için iktidar, muhalefetin önerilerini görmeli ve duymalı. Yasa yapma yeterliliği sizde, iktidardadır. Zamana yayan sizsiniz. Bunu size hatırlatınca zorunuza gitmesin. Kürt sorunu olmasa da bu ülkede bugün bir süreçten bahsediyor olmasak da bu ülkenin bir demokrasi sorunu vardır. Cumhuriyet bu topraklarda demokratikleşmemiştir. DEM Parti olarak demokratik bir cumhuriyetin inşası için mücadele hattımızı bu temellerde kurduğumuzun altını defalarca çizdik, programımızda da net bir şekilde mevcuttur. Bakın şöyle düşünün: Pazartesi sabahı uyanmışız kayyumlar el çektirilmiş, seçilmişler görevlerine iade edilmiş. Bu Türkiye’ye büyük bir nefes aldırmaz mı? AYM ve AİHM kararlarına dayanarak sevgili Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ ve bütün Kobani tutukluları, aynı şekilde sevgili Can Atalay ve bütün Gezi direnişi davası tutukluları serbest bırakılsa 86 milyon böyle bir mutluluğu yaşamaz mı? ‘Süreç başladı, adaletsizliğe, haksızlıklara sessiz kalalım’ gibi bir yaklaşım ya da ‘yolsuzluklara, ahlaksızlıklara, antidemokratik uygulamalara, ilkesizliklere izleyici kalalım’ gibi bir yaklaşımımız asla olmadı. Öyle bir yaklaşıma tenezzül etmedik. Kimin yaptığına bakmadan yanlışa yalnış, doğruya doğru dedik.”