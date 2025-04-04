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Sürecin yakın takipçisiyim

Güncelleme Tarihi:

#Ahmet Minguzzi#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Kadıköy
Sürecin yakın takipçisiyim
Aziz Özen
Oluşturulma Tarihi: Nisan 04, 2025 07:00

24 Ocak’ta Kadıköy’deki bit pazarında, aynı yaştaki bir çocuk tarafından 5 kez bıçaklanarak katledilen 15 yaşındaki Ahmet Minguzzi’nin ailesi Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü. Erdoğan sürecin takipçcisi olduğunu söyledi.

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Kadıköy’deki bit pazarında 24 Ocak’ta uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi’nin ailesiyle görüştü. Erdoğan sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, “Geçtiğimiz aylarda İstanbul’da hunharca katledilen evladımız Ahmet Minguzzi’nin kıymetli ailesiyle bugün bir araya geldik.

Sürecin yakın takipçisiyim

BU ACININ TARİFİ YOK

Adalet Bakanımızın da katıldığı görüşmede, Mattia Ahmet’in hayatını kaybetmesinin ardından yürütülen hukuki süreci ayrıntılı şekilde ele aldık. Bu acının tarifi yok. Evladımıza bir kez daha Allah’tan rahmet, ailesine sabır ve metanet diliyorum. Adaletin tecellisi için sürecin yakından takipçisi olmaya devam edeceğiz. Bu tür elim olayların bir daha yaşanmaması için kararlılıkla çalışmayı sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı. Görüşmeye anne Yasemin ve baba Andrea Minguzzi’nin yanı sıra, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AK Parti İstanbul Milletvekili Pervin Tuba Durgut ve NUN Eğitim ve Kültür Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Esra Albayrak da katıldı.

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#Ahmet Minguzzi#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Kadıköy

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