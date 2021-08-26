'Süreci Taliban’ın sözleri değil, adımları belirleyecek'

Erdoğan, Ahlat’taki Cumhurbaşkanlığı yerleşkesinde büyükelçilere verilen akşam yemeğinde özetle şunları söyledi:

“Afganistan’da tüm toplum kesimlerini yansıtan kapsayıcı bir yönetimin kurulması gerekiyor. Taliban’dan gelen mesajlara, şimdilik ihtiyatlı bir iyimserlikle yaklaşıyoruz. Önümüzdeki sürecin nasıl şekilleneceğini Taliban’ın sözleri değil, icraatları, eylemleri ve atacağı adımlar belirleyecektir. Salgın, kuraklık ve ekonomik sorunlar da savaş yorgunu kardeş Afgan halkının yükünü daha da ağırlaştırıyor.

İLAVE GÖÇ YÜKÜNÜ KALDIRAMAZ

Bir başka önemli boyut da giderek artan düzensiz göç baskısıdır. Hali hazırda çeşitli statülerde 5 milyonu aşkın sığınmacıya ev sahipliği yapan Türkiye, Suriye veya Afganistan kaynaklı ilave bir güç yükünü kaldıramaz.”

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara