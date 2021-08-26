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Gizem KARAKIŞ / AHLAT
Haber Giriş: 26.08.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

'Süreci Taliban’ın sözleri değil, adımları belirleyecek'

Gizem KARAKIŞ
Gizem KARAKIŞ
gkarakis@hurriyet.com.tr
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Gizem KARAKIŞ
Gizem KARAKIŞ
gkarakis@hurriyet.com.tr
'Süreci Taliban’ın sözleri değil, adımları belirleyecek'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Önümüzdeki sürecin nasıl şekilleneceğini Taliban’ın sözleri değil, icraatları, eylemleri ve atacağı adımlar belirleyecektir. " dedi.

Erdoğan, Ahlat’taki Cumhurbaşkanlığı yerleşkesinde büyükelçilere verilen akşam yemeğinde özetle şunları söyledi:

Afganistan’da tüm toplum kesimlerini yansıtan kapsayıcı bir yönetimin kurulması gerekiyor. Taliban’dan gelen mesajlara, şimdilik ihtiyatlı bir iyimserlikle yaklaşıyoruz. Önümüzdeki sürecin nasıl şekilleneceğini Taliban’ın sözleri değil, icraatları, eylemleri ve atacağı adımlar belirleyecektir. Salgın, kuraklık ve ekonomik sorunlar da savaş yorgunu kardeş Afgan halkının yükünü daha da ağırlaştırıyor.

İLAVE GÖÇ YÜKÜNÜ KALDIRAMAZ

Bir başka önemli boyut da giderek artan düzensiz göç baskısıdır. Hali hazırda çeşitli statülerde 5 milyonu aşkın sığınmacıya ev sahipliği yapan Türkiye, Suriye veya Afganistan kaynaklı ilave bir güç yükünü kaldıramaz.”

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Gizem KARAKIŞ
Gizem KARAKIŞ
gkarakis@hurriyet.com.tr
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