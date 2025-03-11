Süreci hiç kimsenin zehirlememesi gerekir

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Kurtulmuş, Terörsüz Türkiye hedefine yönelik şeffaf, açık, hiçbir şüpheye yer bırakmayacak şekilde sürecin yürütülmesine gayret edildiğini belirterek şunları kaydetti: “Bu çerçevede de hiç kimsenin süreci zehirlememesi gerektiği kanaatindeyiz. Çünkü Türkiye, tarihi bir fırsat yakalamıştır. Bölgesinde etnik ve mezhebi, dini farklılıklar artık çatışma alanları haline dönüştürülmüşken, Türkiye’nin var olan bu terör belasını tarihin çöplüğüne atması ve arasındaki var olan kardeşliği de ilanihaye kıyamete kadar devam etme iradesini ortaya koyması hepimizin ortak sorumluluğudur.

MİLLETİMİZİN MİLLİ MENFAATLERİ

Bunun için süreci hiçbir şekilde şahsileştirmeden, bir siyaset pazarı haline getirmeden, burada milletimizin milli menfaatlerini, milletimizin birliğini ve dirliğini sağlayacak bu süreci inşallah tamamlayacağız. Türkiye’nin gündeminden terörün kalkması, yani terörsüz bir Türkiye’nin oluşması, aynı zamanda bölgede de terörün yalpalaması ve terörün bölge gündeminden de kalkmaya başlamasının ilk adımı olacaktır. İlk andan itibaren Suriye’deki olabilecek gelişmelere karşı teyakkuz halinde olduğumuzu, bölünme ve parçalama senaryolarını destekleyenlerin Suriye’de güçlü bir yönetim oturana kadar alandaki boşluklardan istifade edilebileceğini endişeyle takip ediyoruz. Suriye’de olası yasadışı işleri bahane ederek hiç kimsenin Türkiye’nin içerisinde mezhep ve meşrep tartışmaları üzerinden bir ayrışmayı körüklememesini tavsiye ederiz.”