Süreç raporunda uzlaşma arayışı

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, “Raporda ‘umut hakkı’ başlık olarak olmasa da AİHM kararları üzerinden içerik olacak” derken, CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, “Kişiye özgü bir atıf veya bir önerme olmayacak” görüşünü dile getirdi. DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Koçyiğit de sorunlu başlıkların aşılacağına inandıklarını vurguladı.

Kurtulmuş, dün grubu olmayan partilerin üyeleriyle de ayrı ayrı görüşerek raporu verdi. DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, bu hafta nihai toplantının yapılmasını beklediklerini, taslak üzerindeki görüşlerini orada açıklayacaklarını belirtti. Komisyonun uzatmalı olarak bu ay sonu bitecek görev süresinde raporu tamamlaması öngörülüyor. Komisyonun görev süresini iki ay daha uzatma yetkisi de bulunuyor. Yazım ekibinde “uzlaşma” turları devam ederken parti yetkililerinin dünkü değerlendirmeleri de şöyle:

ÇERÇEVE METİN OLACAK

Feti Yıldız (MHP Genel Başkan Yardımcısı): Komisyonun Türkiye Cumhuriyetinin kuruluş felsefesini, temel Anayasal ilkelerini, demokratik işleyişini ve üniter devlet yapısını dönüştürmeye yönelik bir işlevi ve yetkisi, misyonu yoktur. Türkiye’nin üniter devlet yapısı, toprak bütünlüğü, Türkçe’nin resmi dil statüsü, laik Cumhuriyet ilkeleri üzerinde tartışma yapılamayacak ortak temel değerlerdir. Milletimizin tamamını kucaklayan, terörün sebep ve sonuçlarını ortaya koyan, toplumsal barış ve huzur için terörle mücadele kararlılığından taviz verilmeden, hukukun üstünlüğü ilkesinden sapılmadan ve milli güvenlik kaygıları göz ardı edilmeden çerçeve metin hazırlanmaktadır. Umut hakkı başlık olmasa da AİHM kararları üzerinde içerik olarak olacak, mutlaka olacak.

KİŞİYE ÖZGÜ OLMAZ

Murat Emir (CHP Grup Başkanvekili: Burada bir kişi için veya bir grup için bir düzenleme veya bir öneri söz konusu olmayacak. Biz tüm Türkiye’nin toplamdaki demokrasi standardını yükseltmek istiyoruz ve yapacağımız her öneri 86 milyona olacak; kişiye özel, kişiye özgü bir atıf veya bir önerme olmayacak. Ama ceza infaz sistemimizdeki sorunlar, eksiklikler evrensel hukuka uygun kimi düzenlemeler elbette ki önerilecektir. Demokratikleşmeyle ilgili, hukuk devletiyle ilgili birçok başlık olacak. Bunun içerisinde infazla ilgili hükümler de olacak, Terörle Mücadele Kanunu ile ilgili de olacak, Türk Ceza Kanunu için de önerilerimiz olacak, Basın Kanunu, Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu gibi demokrasimizin standartını yükseltecek birçok öneri yer alacak. Önemli olan bir ortak akılla ortak komisyon raporu çıkarmaktır. Herkesin sahip çıkacağı bir rapor olması için uğraşıyoruz, özen gösteriyoruz. Bence artık daha az konuşma ama adım atma zamanıdır.

ORTAK DİL KURMALIYIZ

Gülistan Koçyiğit (DEM Parti Grup Başkanvekili): Taslağa yönelik eleştirilerimiz, aynı zamanda önerilerimiz de var. Kabul etmeyeceğimiz yaklaşımların da olduğunu ifade edelim. Bütün bu sorunlu başlıkların aşılacağına inanıyoruz, beklentimiz bu yönde. Raporun ortak geçmişin yaralarını sarmayı ve geleceği demokratik güvencelerle yeniden inşa etmeyi amaçlaması gerekiyor. Ortak bir dil kurarak sorunun adını açıkça koymamız gerekiyor. Bu sadece rapor yazma meselesi değil, demokratik çözümü kurumsallaştıracak cesareti göstermek ve bu ortak iradeyi somut adımlarla güçlendirmektir. Biz neye itiraz ederken neyi önerdiğimizi de söylüyoruz.

Öte yandan DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ve Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar ile Avukat Özgür Faik Erol’dan oluşan heyet, İmralı Adası’nda Abdullah Öcalan ile görüştü. Görüşmeye ilişkin açıklamanın bugün yapılacağı belirtildi.