Süreç Meclis’ten yürütülmeli

CHP MYK, önceki gece başlayan toplantısına sabah 05.30’da ara verilmesinin ardından dün yeniden toplandı. Saldırı haberlerinin ardından Kılıçdaroğlu, önceki gece sabaha kadar gelişmeleri takip etti. Bölgeye gönderilen milletvekillerinden sık sık bilgi alan Kılıçdaroğlu, kurmaylarıyla değerlendirmeler yaptı, askeri danışmanlarından bilgi aldı. Kılıçdaroğlu, açıklama yapılmadan önce şehitlerle ilgili ilk bilgiyi CHP Reyhanlı İlçe Başkanlığı’ndan edindi. Kılıçdaroğlu’nun ilk tepkisi, “Eyvah. Bu çocukların annesine, babasına ne diyeceğiz” oldu.

‘BEN NE DİYECEĞİM’

Toplantıda Kılıçdaroğlu’nun gelişmeler karşısında zaman zaman duygularını gizleyemediği de görüldü. Kayseri’den bir kamu görevlisi, asker oğlundan haber alamayınca telefonla

Kılıçdaroğlu’na ulaştı. Bölgede görev yapan üst düzey bir subayın annesi olan kamu görevlisi, saldırıdan bir gün önce de Kılıçdaroğlu’nu ziyaret etmişti. Anne, saldırı haberinin ardından telefonla kendisine ulaşınca Kılıçdaroğlu, “Eyvah şimdi ben anneye ne diyeceğim” diyerek telefonu açtı. Anneyi sakinleştirmeye çalışan Kılıçdaroğlu, gözyaşlarını tutamadı.

Kılıçdaroğlu, MYK’da, İdlib konusunda daha önce iktidarı defalarca uyardıklarını, bu konuda beş maddelik öneri sunduklarını söyledi. Resmi açıklamayı Milli Savunma Bakanlığı yerine Hatay Valisi’nin yapmasına da tepki gösteren Kılıçdaroğlu, “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hiçbir açıklama yapmadığı” eleştirileri üzerine, “Meclis Başkanı beklenmeli. Ordu, Meclis’in ordusu. Gökyüzü karardığında fırtına çıktığında kaptanlar gökyüzüne bakar. Meclis gökyüzündeki mavi umuttur. Bütün bu süreç Meclis üzerinden yürütülmeli” dedi. Kılıçdaroğlu, özetle şunları söyledi:

SINIRSIZ YARDIM

“İdlib de Suriye de Libya da bir askerimizin tırnağı etmez. Bu bilgi akışının kesilmesi, böyle bir kahraman ordunun sevk ve idaresindeki siyasi yetersizliği gösteriyor. Dünyanın en kahraman, en başarılı ordusunu, bizim çocuklarımızı hava desteği olmadan oraya yollamak ve çocukların başına bu felaketin gelmesini önlememek; kahraman ordumuzun gücünü kırma çalışmasıdır. Karizmasını, güvenilirliğini sarsmaya çalışıyorlar. Acaba çocukların bizim topraklarımıza geçirilmesi sağlanabildi mi? Gazimiz kalmasın, şehidimiz kalmasın. Bir şey istenirse sınırsız olarak yardım edilsin.”

Kılıçdaroğlu, il ve ilçe başkanlıklarına, özellikle Suriyelilere karşı gelişecek provokasyonlara karşı dikkatli olunması talimatını da verdi.

CHP: BİLGİYİ ERDOĞAN VERSİN



CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, İdlib’de şehit haberlerinin gelmeye başlamasının ardından gece başlayıp, ikinci gün devam eden Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısının ardından, “Silahlı Kuvvetler’in yurt savunmasına hazırlanmasından, TBMM’ye karşı Cumhurbaşkanı sorumludur. TBMM’yi bilgilendirme görevinin, atanmış bakanlar yerine, seçilmiş Sayın Erdoğan tarafından yapılması TBMM’nin manevi şahsiyetine saygının gereğidir” dedi.