Süreç komisyonunda ortak rapor müzakeresi

MİLLİ Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nda temsil edilen partilerin büyük bölümü tekliflerini Meclis Başkanlığı’na iletti. Yeni Yol Partisi grubu ile Yeniden Refah Partili üye de kendi raporlarını dün sundu. AK Parti ile CHP yönetimlerinin gelecek günlerde tekliflerini iletmeleri bekleniyor. Çalışma yönergesine göre komisyonun olağan görev süresi 31 Aralık’ta sona erecek. Partiler arasında yeniden bir değerlendirmeye veya rapor üzerinde çalışacak uzmanların zamana gereksinim duymaları halinde ikişer aylık dönemlerle komisyonun süresini uzatma olanağı bulunuyor.

Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş da dün grup koordinatörleriyle gelinen noktayı, raporlama yöntemini ve süre uzatma olasılığını değerlendirdi.

GRUP KOORDİNATÖRLERİYLE

Toplantıya AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, Yeni Yol Grup Başkanı Bülent Kaya katıldı. Yeni Yol grubu da 36 sayfalık rapor teklifini Meclis Başkanı’na iletti. YYP’nin raporunda sürece özel olarak Cumhurbaşkanı’na kapsayıcı uygulama yetkisi verilmesi önerildi. Raporda, “Yürütmenin hızlı ve koordineli hareket edebilmesi için yürütme organına bu süreçte silahsızlanma, sosyoekonomik entegrasyon, insan hakları, kültürel ve psikolojik destek, güvenlik mutabakatları gibi alanlarda çerçevesi Meclis tarafından belirlenmiş kararlar alma yetkisi verilmelidir. Meclis tarafından tanınacak bu yetki şeffaf bir şekilde kamuoyu da bilgilendirilerek ve Meclis denetimiyle birlikte işletilmelidir” denildi.

OCAK AYINI İŞARET

YYP Grup Başkanvekili Bülent Kaya, “Örgütün sahada attığı adımları hızlandırabilecek, fiili varlığına son verecek yasal adımları atmamız gerektiğini düşündük. Buna dair perspektif ortaya koyduk” dedi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, 1 saat 20 süren toplantının ardından, görüşmede yöntemleri konuştuklarını ve pazartesi yeniden bir araya geleceklerini söyledi. Yıldız, “Önümüzdeki haftalar içerisinde müşterek rapor hazırlayacağız. Çerçeveyi çizeceğiz yılbaşından sonra da kanun teklifi değil ama bir çerçeve metin olarak Meclis’e göndereceğiz” dedi. Yıldız, raporun 31 Aralık’a kadar yetişeceğini, yetişmezse sürenin uzatılacağını da kaydetti. Komisyonun gerekli görülmesi halinde bir toplantı daha yapabileceği belirtildi..

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir de, Halk TV canlı yayınında raporu bugün saat 12.00’de komisyona sunacaklarını duyurdu.