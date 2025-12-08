×
Süreç komisyonunda final

Oluşturulma Tarihi: Aralık 08, 2025 07:00

Terörsüz Türkiye sürecinin yasama ayağını yürüten TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu da bu hafta final toplantısını yapacak.

Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, geçen haftaki 19’uncu toplantıda, parti üyelerinin rapora yönelik değerlendirmelerini bu hafta alacağını açıklamıştı. Bu görüşmenin son oturum olması ve sonrasında partilerin verdikleri teklifler üzerinden Meclis Başkanlığı’nca komisyon raporunun yazılması planlanıyor. Meclis Başkanı Kurtulmuş’un nihai raporu ilerleyen günlerde basın toplantısıyla açıklaması bekleniyor.

RAPOR TAVSİYE NİTELİĞİNDE

Milli Dayanışma Komisyonunun kendi yönergesine göre resmi çalışma süresi 31 Aralık’ta sona erecek. Komisyonun, kendi içinde yapacağı oylamayla bu süreyi ikişer aylık sürelerle uzatma olanağı bulunuyor. Ancak böyle bir takvim öngörülmüyor. Süreç komisyonundan çıkacak rapor, devletin güvenlik otoritelerince, terör örgütünün varlığının bütün bileşenleriyle sona erdiği rapor edildiğinde uygulamaya girecek. Partiler, komisyon raporundaki öneriler üzerinden sürece ilişkin yasa teklifleri hazırlayarak Meclis Başkanlığı’na sunacak. “Eve dönüş” ve “sosyal uyum” için hazırlanan teklifler Meclis’te Adalet Komisyonundan geçerse Genel Kurulda görüşülerek yasalaşacak.

