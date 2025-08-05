Süreç komisyonu toplanıyor... Kurtulmuş ön uzlaşma aradı

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Terörsüz Türkiye hedefiyle kurulan komisyon, bugün TBMM Tören Salonu’nda ilk toplantısını yapıyor. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un açıkladığı gündeme göre ilk toplantının açılış bölümü basına açık yapılacak. Kurtulmuş’un açış konuşmasının ardından parti temsilcilerinin değerlendirmeleri de canlı yayınlanacak. Akredite muhabirler toplantıyı izleyebilecek. Meclis Başkanlığı, salonda düzenin daha rahat sağlanması ve kargaşa olmaması amacıyla salona kameraman ve fotomuhabirlerinin alınmayacağını bildirdi. Toplantıdan canlı görüntü ve fotoğraflar logosuz olarak TBMM tarafından basın-yayın kuruluşlarıyla paylaşılacak.

ÖNEMLİ OLAN ŞEFFAFLIK

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Koçyiğit, “Bu süreci terör üzerinden nitelendirmeyi doğru bulmuyoruz. Demokrasi perspektifi olmadan Kürt sorununun çözümünü murat etmenin de koşulu olmayacaktır. Türkiye demokratikleştikçe Kürt sorunu çözülecek, Kürt sorunu çözüldükçe de Türkiye demokratikleşecek. Bunlar birbirine bağlı iki temel meseledir” dedi. Koçyiğit, toplantıların basına açık olmasıyla ilgili ise “Yüzde 100 basına kapalı, yüzde 100 basına açık bir formülasyon çok uygun görünmüyor. MİT gelecek bilgilendirecek, belki Milli Savunma Bakanlığı gelip bilgilendirecek. Kapalı bölümleri illa ki olacaktır ama şeffaf olmayacağı anlamına gelmiyor. Önemli olan sürecin şeffaf olması” görüşünü dile getirdi.





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CHP’NİN ‘ADALET’ VURGUSU

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir de dün “Komisyonun kendisi var, adı yok. Adında demokrasi ve adalet mutlaka olmalıdır. Adından başlayarak komisyonun amacı iyi tarif edilmelidir” dedi. Kırmızı çizgileri olduğunu vurgulayan Emir şunları söyledi: “Toplumsal yaraları onaracağımız bir sürecin ancak Meclis çatısı altında şeffaf, dürüst, halkın gözü önünde yapılabileceğini öteden beri söylüyoruz. Biz bu komisyona ilk adımı atıyoruz, komisyonda görevimizi yapacağız. Herkes kimin ne söylediğini, ne söylemediğini, nerede durduğunu açıkça görmelidir. Tam bir şeffaflık talep ediyoruz. Bunun için mücadele edeceğiz. Nasıl karar alınacağı, nasıl şeffaflığın sağlanacağı bizim için kırmızı çizgilerdir. Şeffaflığın olmadığı yerde olmayız. 19 Mart yargı darbesini bertaraf edecek, seçilmişlerin cezaevinde olmalarını ortadan kaldıracak bir süreci başlatmak zorundayız. Eğer birileri kendi gündemlerini, kendi yol haritalarını getirip dayatacaklarsa hiç boşuna bu işe girişmesinler. Bizim olduğumuz bir komisyonda anayasa tartışması asla olamayacaktır.”

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‘NİTELİKLİ ÇOĞUNLUK’ ANLAŞMAZLIĞI

KOMİSYON kararlarıyla ilgili “nitelikli çoğunluk” da tartışılıyor. CHP’li Emir, “Komisyon 51 kişi. Bir sandalyenin ilgili parti (İYİ Parti) tarafından doldurulmaması onları yok saymaz. Hukuk bilen herkes bunu kabul eder. Bizim ısrarla üzerinde duracağımız rakam üçte ikidir. Bunu da müzakere edeceğiz” dedi. CHP’nin talebi 34 oy şartını getiriyor. Kurtulmuş’un öngördüğü beşte üç çoğunluk şartında ise 29 oy gerekiyor.

İSİM ÖNERİLERİ

TBMM Başkanı Kurtulmuş, tüm partilerin önerilerinden esinlenen kavramlarla, “Toplumsal Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu” adını sundu. MHP ve DEM Partili yöneticiler bu isme sıcak yaklaştı. Ancak bugünkü toplantıda değerlendirme yapılacağı belirtildi. MHP yönetimi “Kardeşlik ve Dayanışma Komisyonu”, CHP yönetimi “Demokrasi, Adalet ve Toplumsal Mutabakat Komisyonu”, DEM Parti ise “Barış ve Demokratik Toplum Komisyonu” adlarını önerdi. AK Parti yönetimi ise “Terörsüz Türkiye Komisyonu” ifadesini tercih etmişti. AK Partili komisyon üyeleri dün parti yöneticileriyle toplanarak hazırlık yaptı.